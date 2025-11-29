Equipaje de mano: ¿qué objetos están permitidos y prohibidos?

Al momento de viajar en avión, uno de los aspectos más importantes para los pasajeros es cumplir con las regulaciones de seguridad relacionadas con el equipaje de mano. Estas disposiciones buscan proteger a los viajeros y a la tripulación, y aunque siguen parámetros internacionales, pueden variar según la aerolínea, el aeropuerto o el país de destino.

Por esta razón, los expertos recomiendan revisar la normativa específica de la compañía aérea al momento de comprar los tiquetes, así como consultar la información disponible en el aeropuerto desde el cual se realizará el viaje, para evitar contratiempos en el proceso de abordaje.

Una de las dudas más recurrentes entre los viajeros se refiere a qué elementos pueden ingresar a la cabina y cuáles están restringidos. Assist Card, empresa especializada en asistencia al viajero, recuerda que la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) recomienda que el equipaje de mano no exceda los 55 centímetros de alto, 35 de ancho y 20 de profundidad, incluyendo ruedas y manijas. Además, su peso no debería superar los 10 kilogramos, aunque esta cifra puede variar ligeramente entre aerolíneas.

¿Qué artículos están permitidos dentro del equipaje de mano?

Dentro de las categorías autorizadas para llevar en cabina se encuentran los líquidos, siempre que cumplan con la regla de los envases de máximo 100 mililitros y que, en conjunto, no superen un litro. Estos deben transportarse en una bolsa transparente y sellada para facilitar su inspección en los puntos de control.

En cuanto a los productos de higiene personal, se permite incluir artículos como crema dental, enjuague bucal, shampoo, lociones, perfumes, jabones, geles y aerosoles, así como spray para el cabello. El maquillaje también está permitido, incluyendo bases líquidas, rímel, tónicos, brillo labial, esmalte y removedor.

Los dispositivos electrónicos pueden viajar en el equipaje de mano. Entre ellos están los teléfonos celulares, computadores portátiles, cámaras fotográficas y GPS, junto con sus accesorios.

También se admiten herramientas de cuidado personal como planchas y secadoras de cabello. Igualmente, los productos para bebés y algunos aparatos médicos —como bastones o muletas— suelen estar autorizados, aunque pueden requerir revisión adicional.

¿Qué sucede si el envase supera los 100 mililitros?

Si el pasajero lleva líquidos cuyo envase excede los 100 mililitros, en algunos casos estos pueden trasladarse en la maleta de bodega. Sin embargo, se recomienda que el volumen no supere un litro para evitar que el personal aeroportuario solicite retirarlos. Las aerolíneas pueden aplicar restricciones adicionales dependiendo del tipo de sustancia.

¿Qué artículos no pueden ir en el equipaje de mano?

Entre los objetos prohibidos se encuentran los aerosoles inflamables, armas eléctricas como pistolas de electrochoque, bebidas alcohólicas, botellas de oxígeno llenas, combustibles, dispositivos de oxígeno líquido y elementos discapacitadores como gases de defensa personal o aerosoles irritantes.

También están restringidos los equipos electrónicos dañados, cajas o sacos de seguridad, pinturas, tanques y vehículos impulsados por baterías externas, como hoverboards, scooters o monociclos. Estas limitaciones buscan reducir riesgos y garantizar un viaje seguro para todos.