Esto pagará por ir al médico en 2026 en Colombia

Inicia el año y miles de pacientes en Colombia llegan a una consulta médica, reclaman un medicamento o programan un procedimiento con una pregunta recurrente: ¿Cuánto tocará pagar esta vez? En 2026, la respuesta ya está definida.

El Ministerio de Salud actualizó oficialmente los valores de las cuotas moderadoras y los copagos que deben asumir los afiliados al sistema de salud, tanto del régimen contributivo como del subsidiado. La decisión quedó consignada en la Circular Externa 048 de 2025 y rige desde el 1 de enero de 2026.

Aunque muchos de estos pagos parecen bajos en cifras aisladas, para numerosos hogares representan un factor decisivo entre continuar un tratamiento o aplazar una atención médica necesaria.

La clave del ajuste: la Unidad de Valor Básico

La principal novedad es que los cobros ahora se calculan con base en la Unidad de Valor Básico (UVB), un mecanismo de indexación que reemplaza el uso directo del salario mínimo. Para 2026, el Ministerio de Hacienda fijó el valor de la UVB en $12.110.

Con esta base, se actualizaron las cuotas moderadoras y los copagos del sistema de salud, ajustándolos a la inflación y al poder adquisitivo de los colombianos.

Cuotas moderadoras en el régimen contributivo

Las cuotas moderadoras son pagos que realizan los afiliados del régimen contributivo por consultas y algunos servicios, con el objetivo de regular la demanda. Para 2026, los valores aproximados quedaron así, según el ingreso del cotizante:

Quienes ganan menos de dos salarios mínimos pagarán alrededor de $5.000 por cuota moderadora.

Los afiliados con ingresos entre dos y cinco salarios mínimos asumirán cerca de $20.100.

Para quienes superan los cinco salarios mínimos, la cuota será de aproximadamente $52.800.

Copagos: cuánto se paga según el ingreso

Además de la cuota moderadora, algunos servicios generan copagos, que corresponden a un porcentaje del valor total del servicio recibido. En el régimen contributivo, estos porcentajes se mantienen sin cambios:

Afiliados con ingresos inferiores a dos salarios mínimos pagarán el 11,5 %.

Quienes ganan entre dos y cinco salarios mínimos asumirán el 17,3 %.

Los ingresos superiores a cinco salarios mínimos deberán cubrir el 23 %.

Estos copagos tienen topes máximos por evento y por año, definidos también según el nivel de ingreso, para evitar cobros desproporcionados.

¿Qué pasa en el régimen subsidiado?

En el régimen subsidiado no se cobran cuotas moderadoras. Sin embargo, sí aplican copagos en algunos casos.

Los afiliados clasificados en el nivel 1 no deben pagar copagos.

En el nivel 2, el copago puede ser de hasta el 10 % del valor del servicio, con un tope máximo de $651.155 por evento, cirugía u hospitalización, y un límite anual de $1.302.309.

Desde cuándo aplican los nuevos valores

Todos estos montos rigen desde el 1 de enero de 2026. Esto significa que quienes asistan a citas médicas, reclamen medicamentos o accedan a servicios de salud en el nuevo año deberán hacerlo bajo estas tarifas actualizadas.

Con esta medida, el Gobierno busca mantener el equilibrio financiero del sistema de salud, ajustando los cobros a la inflación, aunque para muchos pacientes el aumento sigue sintiéndose directamente en el bolsillo.