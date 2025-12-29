Estudiantes de medicina anuncian plantón nacional: por qué protestan y puntos clave

La discusión sobre el futuro del sistema de salud en Colombia continúa abierta luego del hundimiento de la reforma impulsada por el Gobierno Nacional, una iniciativa que prometía cambios estructurales tanto para los usuarios como para los trabajadores del sector. En medio de ese escenario de incertidumbre, un nuevo frente de inconformidad ha surgido desde las universidades y los hospitales del país, protagonizado por los estudiantes de medicina, quienes anunciaron un plantón nacional para este 29 de diciembre.

Aunque el pago a los médicos internos fue aprobado dentro de la reforma laboral, los estudiantes advierten que la medida aún no se ha traducido en una garantía real. La falta de reglamentación y de claridad sobre los recursos necesarios ha encendido las alarmas entre quienes actualmente cumplen su último año de formación bajo condiciones que consideran precarias.

Internos de medicina: jornadas completas sin remuneración

En Colombia, los internos de medicina deben cumplir jornadas de tiempo completo durante su último año universitario en hospitales y clínicas públicas y privadas. A pesar de asumir responsabilidades asistenciales y apoyar la atención directa de pacientes, no reciben ningún tipo de remuneración económica y solo cuentan con cobertura del sistema de riesgos laborales.

Esta situación ha sido históricamente cuestionada por el sector académico y médico, que considera que el internado se ha convertido en una forma de trabajo no remunerado. Para los estudiantes, la exigencia de extensas jornadas sin apoyo económico impacta su bienestar y limita su capacidad de sostenerse durante una etapa clave de su formación profesional.

Plantón nacional: fechas, ciudades y puntos de concentración

Con el objetivo de exigir que lo aprobado por el Congreso se implemente de manera efectiva, los estudiantes de medicina convocaron un plantón nacional para el 29 de diciembre. Las concentraciones se realizarán de manera simultánea en al menos 17 ciudades del país, a partir del mediodía, frente a hospitales, clínicas y sedes institucionales estratégicas.

En Bogotá, el punto de encuentro será el Ministerio de Salud. En Cartagena, la movilización se realizará en el Hospital Universitario del Caribe; en Barranquilla, en la Clínica General del Norte; y en Cali, en el Hospital Universitario del Valle. También se sumarán ciudades como Medellín, Bucaramanga, Cúcuta, Villavicencio, Ibagué, Manizales, Popayán, Santa Marta, Neiva, Pasto, Pereira, Sincelejo y Valledupar.

Los organizadores aclararon que la jornada será pacífica y no afectará la atención en servicios críticos. Los internos asignados a áreas como urgencias y procedimientos vitales no participarán de forma presencial, mientras que otros estudiantes apoyarán la movilización a través de redes sociales.

¿Qué establece la ley sobre el pago a los internos de medicina?

El reconocimiento económico a los médicos internos fue incluido en la reforma laboral aprobada por el Congreso, tras una iniciativa presentada por la representante a la Cámara Jennifer Pedraza. De acuerdo con la norma, los internos recibirán un apoyo mensual equivalente a un salario mínimo, además de la afiliación a los sistemas de salud y pensión durante su año de práctica clínica.

Andrés Salcedo, médico y promotor de la iniciativa, explicó que el pago ya es ley, pero que su aplicación depende de la reglamentación y de la asignación presupuestal. “Nos movilizamos pacíficamente para exigir que el Ministerio de Hacienda autorice al Ministerio de Salud garantizar el pago a partir de 2026”, señaló.

Anuncio del Gobierno sobre recursos y afiliación al sistema de seguridad social

En medio del anuncio de las movilizaciones, el Ministerio de Salud informó que a partir del próximo año se garantizará el pago de un salario mínimo y la afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud a más de 8.000 estudiantes de medicina que realizan su internado obligatorio. Según la entidad, los recursos serían girados directamente a los beneficiarios durante 2026.

La cartera de Salud indicó que la inversión superaría los 200.000 millones de pesos y que la medida se enmarca en el cumplimiento de la Ley 2466 de 2025, que introdujo cambios a las normas laborales para avanzar hacia condiciones de trabajo más dignas.

Persisten dudas sobre la reglamentación y la ejecución del pago

Pese al anuncio oficial, los estudiantes mantienen la convocatoria al plantón nacional y señalan que persisten dudas sobre la implementación real de la medida. Advierten que sin una reglamentación clara y sin garantías presupuestales concretas, el pago podría retrasarse o no llegar a materializarse.

Por ello, los organizadores reiteraron el llamado a la ciudadanía a respaldar la jornada, subrayando que la protesta no solo busca mejorar las condiciones de los estudiantes de medicina, sino también fortalecer el sistema de salud y reconocer el papel fundamental que cumplen quienes, desde su etapa de formación, sostienen buena parte de la atención médica en el país.