Inicio
Colombia

Expertos piden no vender el negocio más rentable de Ecopetrol

Mié, 22/10/2025 - 17:04
Más de 70 exdirectivos, exministros y académicos alertan que la posible venta de la operación en el Permian afectaría los ingresos, reservas y valor de la estatal petrolera.
Entrada principal de una planta de Ecopetrol rodeada de palmeras, con las banderas de Colombia y de la empresa ondeando junto a una escultura metálica y el logotipo de Ecopetrol en primer plano.
Créditos:
Ecopetrol.

En una carta dirigida a los entes de control, más de 70 expertos del sector energético, entre ellos expresidentes de la compañía y de su Junta Directiva, exministros de Minas y Energía, exfuncionarios, académicos y columnistas, pidieron tomar medidas para evitar la posible venta de las operaciones de Ecopetrol en la cuenca del Permian, ubicada en Estados Unidos.

El documento, enviado al contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, y al procurador general, Gregorio Eljach, solicita “acciones inmediatas y efectivas para la defensa de la empresa”, al considerar que una eventual venta podría representar un detrimento patrimonial para el Estado.

Según la misiva, el Permian es una de las regiones productoras de petróleo más grandes de Estados Unidos, con una producción de 3 millones de barriles diarios y 25,39 millones de metros cúbicos de gas natural, en crecimiento constante desde 2010. En este yacimiento no convencional, donde se emplea la técnica del fracking, se producen cerca de 9 millones de barriles diarios, lo que lo convierte en un activo estratégico.

Participación de Ecopetrol en el Permian

Ecopetrol participa desde 2019 en la cuenca del Permian en asociación con Occidental Petroleum Company (OXY), con una participación del 49%. Esta operación representa alrededor del 15% de la producción total de la compañía (115.000 barriles diarios) y es considerada el negocio más rentable de la petrolera, con un margen de ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA, por sus siglas en inglés) del 76%, frente a un promedio nacional de entre 35% y 40%, y equivalente al 14% del EBITDA total del segmento de exploración y producción.

Los firmantes advierten que una venta afectaría los ingresos y reservas de la empresa, pues se estima que Ecopetrol perdería cerca de 189 millones de barriles equivalentes en reservas, equivalentes al 10% del total, además de una posible caída del 30% en el precio de la acción si la venta se hace con descuento.

Advertencias sobre autosuficiencia energética

Los expertos también cuestionan la pérdida de autosuficiencia energética de Colombia, que atribuyen a “la prohibición de facto de los proyectos piloto de fracking, los obstáculos en los proyectos costa afuera y la decisión de no suscribir nuevos contratos de exploración”. Según advierten, la relación reservas-producción de petróleo se redujo a 7,1 años, lo que compromete la sostenibilidad de la empresa y de los ingresos fiscales y regionales.

Finalmente, los firmantes expresan su preocupación por el futuro de Ecopetrol, asegurando que “se vería seriamente comprometido de prosperar este despropósito”.

Colombia
Economía
Ecopetrol
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Política
Análisis: ¿Qué cambia en la consulta tras la salida de la UP?
Banderas rojas, amarillas y verdes de distintos partidos políticos colombianos, entre ellas las del Polo Democrático, la Unión Patriótica y el Pacto Histórico, ondean durante una concentración pública.
La Unión Patriótica (UP) y el Partido Comunista Colombiano (PCC) se apartaron para que la consulta del 26 de octubre sea partidista bajo el Polo Democrático. La movida reduce riesgos legales y reorganiza el tablero, mientras Daniel Quintero optó por
Colombia
Trump llama “matón” a Petro y suspende ayuda a Colombia
Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y Gustavo Petro, presidente de Colombia.
Desde la Oficina Oval, el presidente de Estados Unidos llamó “matón” al presidente Gustavo Petro, y anunció el fin de la ayuda financiera a Colombia en medio de la crisis diplomática entre ambos gobiernos.
Colombia
Expertos piden no vender el negocio más rentable de Ecopetrol
Entrada principal de una planta de Ecopetrol rodeada de palmeras, con las banderas de Colombia y de la empresa ondeando junto a una escultura metálica y el logotipo de Ecopetrol en primer plano.
Más de 70 exdirectivos, exministros y académicos alertan que la posible venta de la operación en el Permian afectaría los ingresos, reservas y valor de la estatal petrolera.
Política
De influencer a candidata a la Cámara: la historia política de Lalis Smile
Laura Daniela Beltrán, precandidata a la Cámara de Representantes por Bogotá.
Laura Daniela Beltrán habló en Kienyke.com sobre su paso de creadora de contenido a precandidata, admite los retos del mundo digital y plantea sus banderas para el Congreso.
Kien Opina