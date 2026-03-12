La Registraduría Nacional del Estado Civil recordó que los ciudadanos tienen plazo hasta el 31 de marzo de 2026 para realizar la inscripción de su cédula y así poder votar en las próximas elecciones presidenciales.

Este trámite permite actualizar el puesto de votación de los electores y garantizar que puedan sufragar en el lugar más cercano a su residencia.

Los ciudadanos pueden consultar los puestos disponibles en la página web de la entidad, en la sección Electoral, dentro del banner “Votar cerca, te acerca”.

¿Quiénes deben hacer el trámite?

La inscripción de la cédula solo debe realizarse en algunos casos específicos.

El trámite aplica para los ciudadanos que hayan cambiado su lugar de residencia, para quienes regresaron al país de forma permanente o para aquellos a quienes se les expidió la cédula de ciudadanía antes de 1988 y aún no aparecen en el censo electoral.

Para realizar el procedimiento es necesario presentar la cédula amarilla con hologramas o la cédula digital, ya sea en su versión física o desde el dispositivo móvil.

¿Cómo consultar su puesto de votación?

Antes de realizar el trámite, la Registraduría recomienda verificar si el ciudadano ya se encuentra registrado en el censo electoral.

Para hacerlo, se debe ingresar al portal de consulta del censo electoral y digitar el número de cédula. El sistema indicará si la persona está habilitada para votar y mostrará su actual puesto de votación.

Si el lugar registrado no corresponde a su residencia actual, podrá adelantar la inscripción para actualizarlo.

Más de 400 puntos habilitados en todo el país

La Registraduría habilitó cerca de 400 puntos de inscripción en lugares estratégicos de ciudades capitales e intermedias.

Además, se están realizando 514 campañas móviles de inscripción de ciudadanos, instaladas en sitios como universidades, plazas públicas y centros comerciales.

Los ciudadanos también pueden adelantar el trámite en cualquiera de las sedes de la Registraduría en todo el país.