Icetex permite suspender pagos hasta por un año: requisitos y cómo solicitarlo

El acceso a la educación superior en Colombia sigue dependiendo, en gran medida, de mecanismos de financiación como los que ofrece el Icetex. Sin embargo, ante escenarios económicos adversos, la entidad dispone de alternativas para quienes no pueden cumplir con sus obligaciones.

Los programas de financiación del Icetex, como las líneas flexible, equilibrio y ágil, permiten que los estudiantes paguen entre el 30 % y el 60 % de la matrícula durante su etapa académica. El resto del crédito se cancela después de obtener el título.

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En cuanto a las tasas, estas se ubican entre IPC + 7 % y IPC + 12 %. Para 2025, el IPC fue de 5,10 %, valor que se toma como referencia para los intereses actuales.

Entre los alivios disponibles destaca la interrupción temporal de pagos, una opción que permite detener las cuotas mensuales hasta por 12 meses.

Este beneficio está dirigido a quienes ya finalizaron sus estudios y puede otorgarse en dos periodos de seis meses, sin necesidad de que sean consecutivos.

¿Quiénes pueden acceder?

La medida aplica para deudores que enfrenten situaciones como:

Desempleo

Enfermedad grave , certificada por una EPS con incapacidad superior a 30 días

Requisitos clave para solicitar la suspensión

Para acceder a este alivio, el Icetex exige:

Presentar una solicitud formal

Demostrar la condición económica o de salud

Tener la información actualizada del titular y deudores solidarios

Autorizar el reporte a centrales de riesgo

No estar en cartera castigada

La solicitud puede ser tramitada por el titular, el deudor solidario (con autorización) o un apoderado.

El proceso se realiza mediante el diligenciamiento del formato F356, que debe radicarse en la Ventanilla Digital del Icetex. La entidad tiene un plazo de 15 días hábiles para emitir una respuesta.

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Un punto clave: los intereses siguen corriendo

Aunque durante el periodo aprobado no se generan cuotas mensuales, el Icetex aclara que los intereses continúan acumulándose.

Estos valores se sumarán al saldo total y serán distribuidos en las cuotas futuras cuando se reactive el plan de pagos.

Este mecanismo se presenta como una herramienta útil para quienes atraviesan dificultades económicas, aunque implica compromisos adicionales a largo plazo que deben ser evaluados antes de solicitarlo.