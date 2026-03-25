El Instituto Nacional de Medicina Legal confirmó la identificación de 10 víctimas del accidente aéreo ocurrido el pasado 23 de marzo en Puerto Leguízamo, Putumayo, en el que estuvo involucrada una aeronave tipo C-130 Hércules de la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

Según el comunicado, la totalidad de los cuerpos recuperados en el lugar del siniestro fue trasladada a Bogotá para adelantar los respectivos procesos técnico-científicos de identificación .

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Para atender la emergencia, la entidad dispuso 12 equipos forenses interdisciplinarios, integrados por 57 funcionarios entre médicos, odontólogos, antropólogos, genetistas y personal de apoyo, quienes trabajan en los procedimientos de identificación y entrega digna de los cuerpos a sus familiares .

Como resultado de los análisis realizados hasta ahora, fueron identificadas las siguientes víctimas:

Ariel Leonardo Villota Guevara

MY. Jaime Alexander Fernández Camargo

Yeferson Fabian Otavo Yaima

Andrés Javier Moreno Chavez

Luis Eduardo Blanco Hernández

Mateo Herrera López

Benjamín Esteban Pérez Torres

Jhonathan Stid Pinzon Reyes

Rafael Santos Guerra Almeida

Daniel Esteban Arias Pérez

Medicina Legal informó que continuará avanzando en la identificación de las demás víctimas, garantizando rigor técnico, respeto por la dignidad humana y acompañamiento institucional a sus familias .