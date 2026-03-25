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Medicina Legal identifica 10 víctimas de accidente aéreo en Putumayo

Mié, 25/03/2026 - 17:15
Equipos forenses avanzan en la identificación de víctimas tras el siniestro de una aeronave militar.
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Créditos:
EFE

El Instituto Nacional de Medicina Legal confirmó la identificación de 10 víctimas del accidente aéreo ocurrido el pasado 23 de marzo en Puerto Leguízamo, Putumayo, en el que estuvo involucrada una aeronave tipo C-130 Hércules de la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

Según el comunicado, la totalidad de los cuerpos recuperados en el lugar del siniestro fue trasladada a Bogotá para adelantar los respectivos procesos técnico-científicos de identificación .

Lea también: Piloto que lideraba vuelo del C-130 Hércules había estado en misión en la Antártida

Para atender la emergencia, la entidad dispuso 12 equipos forenses interdisciplinarios, integrados por 57 funcionarios entre médicos, odontólogos, antropólogos, genetistas y personal de apoyo, quienes trabajan en los procedimientos de identificación y entrega digna de los cuerpos a sus familiares .

Como resultado de los análisis realizados hasta ahora, fueron identificadas las siguientes víctimas:

  • Ariel Leonardo Villota Guevara
  • MY. Jaime Alexander Fernández Camargo
  • Yeferson Fabian Otavo Yaima
  • Andrés Javier Moreno Chavez
  • Luis Eduardo Blanco Hernández
  • Mateo Herrera López
  • Benjamín Esteban Pérez Torres
  • Jhonathan Stid Pinzon Reyes
  • Rafael Santos Guerra Almeida
  • Daniel Esteban Arias Pérez

Medicina Legal informó que continuará avanzando en la identificación de las demás víctimas, garantizando rigor técnico, respeto por la dignidad humana y acompañamiento institucional a sus familias .

Creado Por
Redacción Kienyke.com
Medicina Legal
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