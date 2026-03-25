Piloto que lideraba vuelo del C-130 Hércules había estado en misión en la Antártida

Mientras avanzan las investigaciones por el accidente aéreo en Puerto Leguízamo, Putumayo, ocurrido el lunes 23 de marzo de 2026, comienzan a conocerse las historias detrás de los 69 uniformados que murieron de los 127 ocupantes que viajaban en la aeronave.

Uno de ellos fue el mayor Jaime Alexander Fernández Camargo, quien estaba al mando del avión C-130 Hércules de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y lideraba el cuerpo de vuelo.

El oficial, oriundo de Bogotá, contaba con 19 años de servicio en la institución. Según el reporte oficial, se desempeñaba como Especialista en Gestión de Convenios en la Jefatura de Educación Aeronáutica, una labor clave dentro de la organización.

Su trayectoria lo posicionaba como un piloto con experiencia en operaciones complejas, lo que hace aún más significativa su participación en misiones recientes.

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Participación en expedición a la Antártida

Entre los aspectos más destacados de su carrera está su rol en la 12ª Expedición de Colombia a la Antártica, desarrollada entre diciembre de 2025 y marzo de 2026.