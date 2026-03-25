Piloto que lideraba vuelo del C-130 Hércules había estado en misión en la Antártida

Mientras avanzan las investigaciones por el accidente aéreo en Puerto Leguízamo, Putumayo, ocurrido el lunes 23 de marzo de 2026, comienzan a conocerse las historias detrás de los 69 uniformados que murieron de los 127 ocupantes que viajaban en la aeronave.
Uno de ellos fue el mayor Jaime Alexander Fernández Camargo, quien estaba al mando del avión C-130 Hércules de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y lideraba el cuerpo de vuelo.
El oficial, oriundo de Bogotá, contaba con 19 años de servicio en la institución. Según el reporte oficial, se desempeñaba como Especialista en Gestión de Convenios en la Jefatura de Educación Aeronáutica, una labor clave dentro de la organización.
Su trayectoria lo posicionaba como un piloto con experiencia en operaciones complejas, lo que hace aún más significativa su participación en misiones recientes.
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Participación en expedición a la Antártida
Entre los aspectos más destacados de su carrera está su rol en la 12ª Expedición de Colombia a la Antártica, desarrollada entre diciembre de 2025 y marzo de 2026.
Durante esta misión, Fernández Camargo participó en el transporte de científicos e investigadores en condiciones extremas. En una entrevista difundida por Canal Capital el 3 de febrero, explicó la complejidad de estas operaciones.
“El ingreso a la Antártida exige una planeación detallada y seguimiento constante de las condiciones meteorológicas para encontrar la mejor ventana operacional”, señaló en ese momento.
La operación contó con el respaldo de la Fuerza Aérea de Chile, especialmente en temas de meteorología y planificación, en el marco del Sistema del Tratado Antártico, lo que permitió garantizar el traslado seguro de las misiones científicas.
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Tras conocerse la tragedia, también se hizo público un aspecto personal del oficial: era familiar de Lorena Ramírez, finalista del programa Yo me llamo en 2021, reconocida por su interpretación de Jennifer López.
La relación fue revelada a través de redes sociales por Sadid Márquez, quien compartió un mensaje junto a Ramírez y un video enviado por el piloto desde territorio antártico.
La tragedia ha generado conmoción en Colombia, no solo por la magnitud del accidente, sino por las historias de quienes iban a bordo.
Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer las causas del siniestro, mientras familiares y compañeros recuerdan a los uniformados que perdieron la vida en cumplimiento de su labor.