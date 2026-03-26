El Ministerio del Trabajo de Colombia puso en marcha un Plan Nacional de Inspección a medios de comunicación, con el objetivo de prevenir el acoso laboral, el acoso sexual y mejorar las condiciones de trabajo en el sector.

La primera intervención se realizó en Caracol Televisión y, según la entidad, continuará con visitas a RCN Televisión, RTVC y otros medios públicos y privados del país.

Inspecciones con enfoque de género

La estrategia hace parte del modelo “Inspección para el cambio”, que incorpora un enfoque diferencial y de género para garantizar entornos laborales seguros, dignos y libres de violencia.

El plan contempla tres fases principales:

Revisión documental: análisis de protocolos internos, reglamentos y rutas de atención frente al acoso.

análisis de protocolos internos, reglamentos y rutas de atención frente al acoso. Verificación en terreno: inspección de condiciones de seguridad y diálogo con trabajadores.

inspección de condiciones de seguridad y diálogo con trabajadores. Espacios confidenciales: encuentros privados para escuchar testimonios de forma segura.

Durante la jornada también se desarrollaron actividades pedagógicas para sensibilizar al personal sobre el acoso laboral y sexual.

No busca sancionar, sino transformar

La viceministra de Relaciones Laborales, Sandra Muñoz, explicó que el propósito de estas inspecciones no es sancionar de inmediato, sino mejorar las condiciones laborales.

“La finalidad de esta inspección no es emitir sanciones, es hacer que este lugar de trabajo sea mejor”, señaló.

Marco legal y rutas de denuncia

El plan se sustenta en normas como el Convenio 190 de la OIT, la Ley 1257 de 2008 y la Ley 2365 de 2024, que buscan prevenir y sancionar la violencia y el acoso en el trabajo.

El Ministerio recordó a los trabajadores que existen varias rutas para denunciar:

Comité de Convivencia Laboral

Inspección del Ministerio del Trabajo

Procuraduría General de la Nación (sector público)

Fiscalía General de la Nación (casos de acoso sexual)

Acción de tutela

Estas vías buscan garantizar confidencialidad, protección y atención integral a las víctimas.

Cero tolerancia al acoso

Desde el Gobierno reiteraron que esta estrategia busca transformar de fondo las condiciones laborales en los medios de comunicación y enviar un mensaje claro: "En Colombia no hay espacio para el acoso laboral ni la violencia sexual en el trabajo".