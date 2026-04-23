Colombia es el segundo exportador de flores del mundo y uno de los principales actores del comercio exterior agrícola. En ese escenario, Laura Valdivieso asumió la presidencia de Asocolflores, convirtiéndose en la primera mujer en cerca de 30 años en liderar el sector.

La dirigente llega con más de dos décadas de experiencia en el sector público, privado y diplomático, con paso por el Ministerio de Agricultura, la política de comercio exterior y la embajada de Colombia en Estados Unidos. Su nombramiento se da en un momento que ella misma califica como desafiante, pero también como una oportunidad para fortalecer el impacto social del sector.

En entrevista con KienyKe, Valdivieso subrayó que la floricultura genera 240.000 empleos entre directos e indirectos, todos formales. De ese total, el 60% corresponde a mujeres y el 55% a madres cabeza de familia.

“Este sector es la demostración de que el comercio exterior puede ser motor de crecimiento, pero sobre todo de desarrollo social”, afirmó.

Además, explicó que la floricultura representa el 28% del empleo formal del agro y el 70% del empleo femenino rural, lo que evidencia su papel en la generación de ingresos y estabilidad en los territorios.

Retos internacionales y enfoque social

La nueva presidenta planteó que su gestión estará enfocada en consolidar lo construido por el gremio, ampliar mercados internacionales y mantener los estándares que han posicionado a Colombia como referente global.

“Nosotros llevamos lo mejor de Colombia al mundo. Llevamos bienestar y oportunidades”, señaló.

Sin embargo, advirtió que el sector enfrenta presiones importantes. Entre ellas, la revaluación del peso, el incremento en los costos de insumos y mano de obra, y la imposición de nuevos aranceles en Estados Unidos, principal destino de las exportaciones.

A esto se suman factores internacionales como los conflictos globales, que impactan la logística y los costos de operación.

“Estamos enfrentando retos que no son menores, pero este sector ha demostrado resiliencia y capacidad de adaptación”, indicó.

Valdivieso insistió en que uno de los ejes de su gestión será la sostenibilidad, entendida como el equilibrio entre crecimiento económico, responsabilidad ambiental e impacto social. También destacó el papel de las mujeres en la industria y su intención de fortalecer las condiciones de bienestar para esta población.

Experiencia y liderazgo con enfoque territorial

La nueva líder del gremio aseguró que su trayectoria le permitirá articular visiones desde distintos frentes. Ha trabajado en política pública, comercio internacional y desarrollo regional, lo que, según explicó, será clave para impulsar el sector.

“Soy una convencida de que el desarrollo se da desde las regiones”, afirmó.

También destacó su paso por la Cámara de Comercio de Bucaramanga y su experiencia en el sector agroindustrial, lo que le ha permitido conocer de cerca las dinámicas productivas del país.

Valdivieso aseguró que su principal motivación para asumir el cargo fue regresar a Colombia y aportar al desarrollo económico y social. “Quiero poner esa vocación de servicio al servicio de este sector”, dijo.

Impacto en miles de familias

El alcance del sector floricultor va más allá de las cifras de exportación. Según explicó la dirigente, más de 700.000 personas dependen de esta actividad en Colombia, si se tienen en cuenta los hogares vinculados a los empleos generados.

Ese impacto convierte a la floricultura en un actor relevante para la estabilidad económica de miles de familias, especialmente en zonas rurales.

“Ese es nuestro mayor compromiso, que el crecimiento del sector se traduzca en bienestar para las personas”, concluyó.