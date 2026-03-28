El paro minero en Antioquia llegó a su fin luego de que el Gobierno Nacional lograra un acuerdo con los líderes del sector en el Bajo Cauca, tras varios días de diálogo y concertación.

El Ministerio del Interior confirmó que, luego de intensas jornadas de negociación, se firmó un acta con la Mesa Minera regional que permitió levantar oficialmente la protesta, que completó 11 días y movilizó a cerca de 8.000 mineros en el departamento.

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Acuerdos clave para levantar el paro minero

Como resultado del proceso, se definieron cinco compromisos principales que buscan avanzar en la formalización del sector y atender las demandas de los mineros:

Desmantelamiento voluntario de maquinaria utilizada en la actividad minera.

Habilitación de 10.000 hectáreas para formalización minera.

Avance en la legalización de 75.000 hectáreas en trámite.

Implementación de un distrito minero para fortalecer la formalización.

Jornadas técnicas en 10 municipios para inclusión financiera y desarrollo del sector.

Estos puntos fueron determinantes para destrabar el conflicto y permitir la reactivación de la actividad minera en la región.

Gobierno destaca el diálogo como solución

El viceministro para el Diálogo Social, Gabriel Rondón, resaltó que la concertación fue clave para alcanzar el acuerdo. “El diálogo es la única forma de resolver las diferencias. La protesta social no es negativa”, señaló el funcionario, quien también insistió en evitar la estigmatización de quienes participaron en las movilizaciones.

Asimismo, el Gobierno hizo un llamado a priorizar las soluciones en territorio, con las comunidades, en lugar de acudir a confrontaciones.

Fin de una protesta de alto impacto

El paro minero se originó por el incumplimiento de acuerdos previos relacionados con la formalización del sector, firmados en 2024. Durante casi dos semanas, la movilización generó afectaciones en la movilidad, la economía y el orden público en el Bajo Cauca antioqueño.

Por su parte, líderes mineros destacaron que los acuerdos alcanzados representan avances importantes para la pequeña minería y permitirán mejorar las condiciones económicas y ambientales en la región.

Con el levantamiento del paro, se espera ahora una normalización progresiva de las actividades y el cumplimiento de los compromisos pactados entre el Gobierno y el sector minero.