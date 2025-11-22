Luis F. Martínez Chimenty fue designado como nuevo director de la Aerocivil

El Ministerio de Transporte designó a Luis Fernando Martínez Chimenty como nuevo director general de la Aeronáutica Civil, en reemplazo del general (r) José Henry Pinto Rodríguez, quien presentó su renuncia tras seis meses en el cargo. La entidad destacó que el nombramiento busca impulsar la gestión del sector aéreo en un momento crucial para la infraestructura aeroportuaria del país.

Martínez Chimenty, nacido en Río Viejo, Bolívar, es contador público y cuenta con una especialización en Alta Dirección del Estado. Su hoja de vida registra más de 15 años de experiencia en entidades nacionales, entre ellas el Ministerio del Interior, la Contraloría General de la República, la Secretaría Digital de Gobierno y la Universidad Industrial de Santander.

En su trayectoria, el nuevo director ha ejercido como gerente de proyectos en organismos del Estado y como asesor de alto nivel en áreas administrativas y financieras. Además, ha trabajado en procesos de planeación estratégica, análisis financiero y seguimiento presupuestal, así como en control interno y gestión del riesgo.

Desde el Ministerio de Transporte señalaron que Martínez Chimenty es reconocido por su enfoque ético, su compromiso con la transparencia y su capacidad para construir relaciones institucionales sólidas. Estos atributos, indicaron, serán clave para fortalecer la coordinación entre la Aerocivil y otros actores del sector.

La llegada de Martínez Chimenty se da en un contexto de retos para la infraestructura aeronáutica. Uno de los casos más visibles es el retraso en la modernización del Aeropuerto Internacional Golfo de Morrosquillo, en Tolú, donde se espera avanzar en obras que buscan mejorar la conectividad y dinamizar el turismo en la región Caribe.

El Gobierno ha manifestado que necesita una dirección sólida para acelerar los procesos de modernización e innovación en los aeropuertos del país. Entre las prioridades señaladas están la optimización de los servicios aéreos, el fortalecimiento de la seguridad operacional y la implementación de tecnologías que permitan una gestión más eficiente del tráfico aéreo.

Para el nuevo director, uno de los primeros desafíos será revisar el estado de los proyectos en ejecución y trazar un plan que permita superar los retrasos actuales. La modernización del Aeropuerto Internacional Golfo de Morrosquillo será uno de los puntos que exigirá atención inmediata, dado su impacto en la conectividad regional.

El Ministerio también espera que Martínez Chimenty lidere estrategias que permitan una mejor coordinación con las aerolíneas, operadores regionales y autoridades territoriales, con el fin de garantizar mejoras sostenidas en la prestación del servicio aéreo en todo el país.

Con su designación, el Gobierno busca avanzar en el fortalecimiento de la infraestructura aeronáutica y en el cumplimiento de las metas trazadas para los próximos años, en un sector que continúa siendo clave para la movilidad, el comercio y el desarrollo económico nacional.