La tensión entre el Gobierno de Gustavo Petro y el Banco de la República escaló este martes a un nivel inusual. En plena reunión de la junta directiva del emisor, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, abandonó la sesión, convocó una rueda de prensa aparte y anticipó que la mayoría del Banco había decidido subir la tasa de interés en 100 puntos básicos, hasta 11,25 %. El episodio rompió el libreto habitual, en el que el ministro y el gerente del Banco comparecen juntos tras la decisión de política monetaria, y dejó expuesto el deterioro de la relación entre el Ejecutivo y la mayoría de codirectores.

Un desacuerdo que ya no fue solo técnico

En su declaración, Ávila calificó como “desproporcionada” la decisión de subir la tasa y cuestionó de frente la orientación de la política monetaria. También dijo que el Gobierno tomaría distancia del Banco hasta que, según sus palabras, la junta entienda mejor la realidad económica y social del país. Más allá del tono, el mensaje político fue claro: el ministro no se limitó a expresar un voto disidente, sino que convirtió una discusión técnica en un pulso institucional abierto con el emisor. Esa es la verdadera noticia, más que el solo movimiento de la tasa.

La pelea venía cocinándose desde enero

El choque no apareció de la nada. En su reunión de enero de 2026, la junta del Banco ya había sorprendido al mercado con un aumento de 100 puntos básicos, al pasar la tasa de 9,25 % a 10,25 %, en una votación dividida: cuatro miembros apoyaron el alza, dos pidieron reducirla y uno prefirió mantenerla. Desde entonces, el Gobierno insistió en que las tasas altas enfrían la economía y encarecen la deuda, mientras la mayoría del Banco defendió una postura más restrictiva para contener presiones inflacionarias. Antes de la reunión de este martes, la mayoría de analistas ya esperaba un nuevo aumento de 100 puntos básicos, justamente por el repunte de riesgos sobre inflación, salarios y cuentas externas.

Lo que está en juego no es solo la tasa

La junta directiva del Banco está integrada por siete miembros: el ministro de Hacienda, el gerente general y cinco codirectores. Según el propio emisor, todos representan el interés general de la Nación, y la presencia del ministro busca coordinar la política económica del Gobierno con la autonomía del Banco, no reemplazarla. Ese equilibrio es precisamente el que quedó bajo presión este martes. El Banco de la República, además, tiene como objetivo preservar la capacidad adquisitiva de la moneda y mantiene una meta de inflación del 3 %. En su informe de enero, advertía que la inflación cerró 2025 en 5,1 % y que podía subir a 6,3 % en 2026, muy por encima de su meta.