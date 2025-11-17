La muerte de siete menores de edad en una reciente operación militar en Guaviare volvió a encender una discusión que Colombia no logra cerrar: los límites que impone el Derecho Internacional Humanitario (DIH) en escenarios donde grupos armados reclutan y usan a niños como parte de sus estructuras de combate. Lo ocurrido el 15 de noviembre de 2025 llevó a autoridades, organizaciones y figuras públicas a pronunciarse de manera urgente.

Peticiones de suspensión de bombardeos y respuesta del Gobierno

La abogada y defensora de DD. HH. Iris Marín Ortiz alertó que existen otros bombardeos en verificación donde también habrían muerto menores. Por ello, pidió al presidente Gustavo Petro, al Ministerio de Defensa y al ministro Pedro Sánchez suspender las operaciones aéreas mientras se evalúan los hechos.

El presidente Petro respondió de manera tajante:

“Si hay acciones ofensivas de los grupos armados del narcotráfico, los bombardeos no se suspenden. Toda acción que he ordenado y ordene hacia adelante estará supeditada al DIH”.

El mandatario añadió que, aunque “la acción militar no es lo mejor”, el Gobierno actuará si ciertos grupos se niegan a avanzar hacia procesos de paz.