En un giro inesperado en medio de la escalada diplomática y militar entre Estados Unidos y Venezuela, el presidente Donald Trump aseguró que está dispuesto a sostener conversaciones directas con Nicolás Maduro, afirmando que para él “no hay problema en hablar con cualquiera”. Según el mandatario republicano, fue el propio Gobierno venezolano el que manifestó su interés en buscar un canal de diálogo.

Trump reveló que Maduro ha ofrecido “de todo” con tal de evitar un choque entre ambas naciones, incluidos accesos especiales para compañías estadounidenses en sectores estratégicos como el petróleo y la minería, además de la posibilidad de redirigir parte de las exportaciones de crudo hacia los Estados Unidos.

Ofertas de Caracas en medio de un despliegue militar estadounidense

Las declaraciones del presidente surgen en un momento especialmente delicado para la región. En días recientes, Estados Unidos reforzó su presencia en el Caribe, destacándose la llegada del portaaviones USS Gerald R. Ford, el más grande del mundo.

Además, Trump subrayó que la reciente designación del Cartel de los Soles como organización terrorista extranjera brinda la capacidad —aunque no la decisión final— de atacar bienes e infraestructura vinculados al régimen venezolano. Sin embargo, aclaró que, por ahora, no se ha dado una orden militar concreta.