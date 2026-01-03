Inicio
Colombia

Petro dice que no está preocupado por lo que declare Maduro en EE. UU.

Sáb, 03/01/2026 - 11:27
Petro aseguró en X que no está preocupado por lo que Maduro declare en EE. UU., tras el anuncio de Trump sobre su captura con Cilia Flores.
Petro dice que no teme lo que Maduro declare en Estados Unidos
Créditos:
Prensa de la presidencia.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró este sábado que no está "preocupado" por lo que Nicolás Maduro pueda declarar ante las autoridades de Estados Unidos, después de que el mandatario venezolano y su esposa, Cilia Flores, fueran detenidos en medio de los ataques de Washington contra Caracas y otras ciudades del país.

Respuesta en X y mensaje a un periodista

"No estoy preocupado para nada", escribió Petro en su cuenta de X, al responder un comentario del periodista Hassan Nassar. En ese mensaje, Nassar afirmó que el presidente colombiano "debe estar muy preocupado" por lo que pueda contar "el jefe del Cartel de los Soles" en territorio estadounidense.

El pronunciamiento de Petro se conoció horas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara que fuerzas de su país capturaron a Maduro y a Flores en una operación que calificó como "brillante".

Contexto de tensión con Washington

La captura ocurre en un momento de alta fricción diplomática. En los últimos meses, Petro y Trump han protagonizado críticas cruzadas por la campaña antidrogas de Washington en el Caribe y sus efectos sobre la región. El mes pasado, Trump advirtió públicamente al presidente colombiano de que sería "el siguiente", en alusión a la presión que su Gobierno decía estar ejerciendo contra Maduro.

En esa misma línea, la Administración estadounidense retiró en septiembre a Colombia de la lista de países que cooperan en el combate contra las drogas. Posteriormente, según el reporte, Washington sancionó a Petro e informó su inclusión en la llamada Lista Clinton, al acusarlo de ser un "líder del narcotráfico".

Frente a esas acusaciones, Petro insistió en que no tiene nada que esconder. Aseguró que dedicó "10 años" a investigar y a exponer en debates públicos presuntos vínculos entre "políticos de poder" y grupos armados ligados al narcotráfico. "Mi trabajo es democracia para el pueblo, equidad y paz", añadió.

Bolívar marca distancia con Maduro

El exsenador Gustavo Bolívar, aliado del presidente, subrayó que existen diferencias con Maduro y sostuvo que Petro "fue elegido democráticamente, sin fraude". También afirmó que en Colombia están garantizadas elecciones este año, con prensa libre, campaña política sin restricciones y separación de poderes, con cortes y Congreso independientes.

Creado Por
Agencia EFE
Gustavo Petro
Colombia
Gobierno Nacional
Venezuela
Nicolás Maduro
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Mundo
Trump revive la Doctrina Monroe tras Maduro: ¿qué cambia ahora?
Doctrina Monroe y “Trump Corollary”: qué plantea la NSS 2025
Monroe regresa como política de Estado: aliados, control y advertencias. Qué cambia para América Latina cuando EE. UU. “marca territorio”.
Mundo
Trump pone la mira en el petróleo de Venezuela tras la captura de Maduro
Captura de video tomada de una transmisión de La Casa Blanca del presidente de Estados Unidos, Donald Trump (c), durante una declaración junto al secretario de Estado Marco Rubio (2-i) y el secretario de Guerra Pete Hegseth (d) este sábado, desde Palm Beach (FL, EE.UU.).
El presidente de Estados Unidos aseguró que empresas petroleras estadounidenses invertirán miles de millones de dólares para recuperar una infraestructura que calificó como “en muy mal estado”.
Mundo
Trump dice a Petro "cuidarse el trasero" tras captura de Maduro
Trump dice a Petro "cuidarse el trasero" tras captura de Maduro
Donald Trump afirmó que Gustavo Petro debe "cuidarse el trasero" tras la captura de Nicolás Maduro y lo acusó de producir y enviar cocaína a EE.UU.
Mundo
Resolución Absoluta: así se ejecutó la operación para capturar a Maduro
Captura de video tomada de una transmisión de La Casa Blanca del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, escuchando al presidente del Estado Mayor Conjunto estadounidense Dan Caine (c) durante una declaración este sábado, desde Palm Beach (FL, EE.UU.).
El jefe del Estado Mayor Conjunto de EE. UU. reveló cómo se ejecutó la misión militar que permitió la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores en Caracas.