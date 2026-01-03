Petro dice que no teme lo que Maduro declare en Estados Unidos

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró este sábado que no está "preocupado" por lo que Nicolás Maduro pueda declarar ante las autoridades de Estados Unidos, después de que el mandatario venezolano y su esposa, Cilia Flores, fueran detenidos en medio de los ataques de Washington contra Caracas y otras ciudades del país.

Respuesta en X y mensaje a un periodista

"No estoy preocupado para nada", escribió Petro en su cuenta de X, al responder un comentario del periodista Hassan Nassar. En ese mensaje, Nassar afirmó que el presidente colombiano "debe estar muy preocupado" por lo que pueda contar "el jefe del Cartel de los Soles" en territorio estadounidense.

El pronunciamiento de Petro se conoció horas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara que fuerzas de su país capturaron a Maduro y a Flores en una operación que calificó como "brillante".

Contexto de tensión con Washington

La captura ocurre en un momento de alta fricción diplomática. En los últimos meses, Petro y Trump han protagonizado críticas cruzadas por la campaña antidrogas de Washington en el Caribe y sus efectos sobre la región. El mes pasado, Trump advirtió públicamente al presidente colombiano de que sería "el siguiente", en alusión a la presión que su Gobierno decía estar ejerciendo contra Maduro.

En esa misma línea, la Administración estadounidense retiró en septiembre a Colombia de la lista de países que cooperan en el combate contra las drogas. Posteriormente, según el reporte, Washington sancionó a Petro e informó su inclusión en la llamada Lista Clinton, al acusarlo de ser un "líder del narcotráfico".

Frente a esas acusaciones, Petro insistió en que no tiene nada que esconder. Aseguró que dedicó "10 años" a investigar y a exponer en debates públicos presuntos vínculos entre "políticos de poder" y grupos armados ligados al narcotráfico. "Mi trabajo es democracia para el pueblo, equidad y paz", añadió.

Bolívar marca distancia con Maduro

El exsenador Gustavo Bolívar, aliado del presidente, subrayó que existen diferencias con Maduro y sostuvo que Petro "fue elegido democráticamente, sin fraude". También afirmó que en Colombia están garantizadas elecciones este año, con prensa libre, campaña política sin restricciones y separación de poderes, con cortes y Congreso independientes.