El Gobierno Nacional activó el Plan Éxodo de Navidad ante uno de los picos de movilidad más altos del año, con un despliegue enfocado en la seguridad vial, la vigilancia al transporte y la protección de los derechos de los usuarios en todo el país.

Solo el 24 de diciembre se movilizan más de 3,5 millones de vehículos por las carreteras nacionales, mientras que para el 31 de diciembre se proyecta la circulación de más de 4 millones. A este panorama se suma el tránsito de más de 2,3 millones de personas por terminales terrestres y la movilización aérea de 3.280.652 pasajeros entre el 19 de diciembre de 2025 y el 5 de enero de 2026, de los cuales cerca de dos millones corresponden a vuelos nacionales.

En este contexto, el Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Transporte mantienen un seguimiento permanente al comportamiento del mercado aéreo, con el objetivo de proteger los derechos de los viajeros, garantizar condiciones de equidad y evitar prácticas que afecten a los usuarios durante una de las temporadas de mayor demanda del año.

Como parte del Plan Éxodo y de la estrategia La Ruta por la Vida, las autoridades intensificaron las acciones de inspección, vigilancia y control a los actores del sistema de transporte. En ese marco, la Superintendencia de Transporte adelanta una visita de inspección a la empresa Precoltur, a la cual estaba afiliado el bus involucrado en un siniestro ocurrido el pasado 14 de diciembre, tras conocerse reportes de posibles irregularidades en algunos vehículos.

Le puede interesar: Las historias detrás del accidente que dejó 17 muertos en Remedios.

La ministra de Transporte, Mafe Rojas, reiteró que el Gobierno actuará con rigor frente a cualquier situación que ponga en riesgo la seguridad vial.

“Un vehículo que no esté en condiciones no puede estar en carretera. La seguridad vial no puede ser un trámite de papel. Cuando hay indicios de irregularidades, el Estado tiene que actuar”, afirmó.

Adicionalmente, el Gobierno anunció el refuerzo de inspecciones sorpresa a empresas de transporte, vehículos y demás actores del sistema, bajo un principio de cero tolerancia frente a conductas que pongan en riesgo la vida. Estas acciones buscan prevenir siniestros viales y garantizar una movilidad segura durante la temporada decembrina.

Finalmente, las autoridades reiteraron el llamado a la corresponsabilidad de conductores, transportadores y viajeros, invitándolos a respetar los límites de velocidad, no conducir bajo los efectos del alcohol, revisar el estado de los vehículos y planear con anticipación sus desplazamientos. El Plan Éxodo de Navidad continuará activo en carreteras, terminales y aeropuertos de todo el país.