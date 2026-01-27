Prosperidad Social dio a conocer el cronograma del primer semestre de 2026 para la entrega de transferencias monetarias de los programas sociales a su cargo. Según informó el director de la entidad, Mauricio Rodríguez Amaya, las entregas iniciarán el próximo 20 de febrero y estarán sujetas a la disponibilidad presupuestal.

El anuncio incluye los programas Renta Ciudadana, Devolución del IVA, Colombia Mayor, Renta Joven y Jóvenes en Paz, que benefician a millones de hogares en situación de pobreza, vulnerabilidad y exclusión social en todo el país.

“Durante 2025, el gobierno del presidente Gustavo Petro invirtió más de 5,3 billones de pesos en programas de transferencias monetarias, para atender a 3,3 millones de hogares. Es un trabajo interinstitucional que aportó al logro histórico de disminución de la pobreza en el país”, afirmó Rodríguez Amaya.

En el caso de Colombia Mayor, el primer ciclo de pagos se realizará a partir del 27 de febrero, cumpliendo el compromiso de entregar una renta básica mensual de 230.000 pesos a mujeres mayores de 60 años y hombres mayores de 65 años vinculados al programa. Los siguientes ciclos están programados para el 25 de marzo, 22 de abril, 20 de mayo, 17 de junio y 29 de julio.

La entrega del primer ciclo de Renta Ciudadana y Devolución del IVA comenzará el 20 de febrero. Estos programas benefician a más de 700.000 hogares con niños menores de seis años en condición de pobreza y alta vulnerabilidad, así como a hogares en pobreza extrema con personas con discapacidad que requieren cuidador. Cada hogar recibirá una transferencia de 500.000 pesos. Los ciclos siguientes iniciarán el 30 de abril y el 24 de junio.

Para el programa Renta Joven, la transferencia correspondiente al ciclo 6 iniciará el 18 de febrero. El primer ciclo de 2026 comenzará el 27 de marzo a través del Sistema Integrado de Información Financiera. El programa apoya a más de 170.000 participantes para su permanencia y graduación en la educación superior, con transferencias mínimas de 400.000 pesos por ciclo. Las siguientes entregas están previstas para el 28 de mayo y el 16 de julio.

En cuanto a Jóvenes en Paz, el ciclo 1 de 2026 iniciará el 20 de febrero. Este programa es liderado por el Ministerio de Igualdad y Equidad y busca ofrecer una ruta integral de atención a jóvenes, mientras que Prosperidad Social tiene a su cargo el componente de transferencias monetarias.

La entidad reiteró el llamado a los beneficiarios para que mantengan actualizada su información de contacto, con el fin de garantizar una entrega oportuna de los recursos. Para actualizar datos o resolver inquietudes, Prosperidad Social recordó que están disponibles las líneas de atención en Bogotá y a nivel nacional, así como sus oficinas regionales.