Registraduría rechazó la inscripción de Daniel Quintero a la consulta de izquierda

La Registraduría Nacional del Estado Civil rechazó la inscripción del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, para participar en la consulta presidencial del Frente por la Vida, prevista para el próximo 8 de marzo, fecha en la que también se celebrarán las elecciones al Congreso de la República. La decisión fue adoptada mediante resolución y remitida al Consejo Nacional Electoral (CNE) para que se pronuncie sobre el acuerdo de coalición y las candidaturas avaladas.

Con esta determinación, en la consulta de la coalición de izquierda solo quedarían habilitados los precandidatos Iván Cepeda Castro, Roy Leonardo Barreras Montealegre y Camilo Ernesto Romero Galeano, respaldados por el Pacto Histórico, el partido La Fuerza, el Partido del Trabajo de Colombia (PTC), el Movimiento Alternativo Indígena y Social (Mais) y el Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia (AICO).

Según explicó la Registraduría, el rechazo a la postulación de Quintero se fundamenta en su participación previa en la consulta popular del 26 de octubre de 2025, en la que fue derrotado tras obtener la tercera votación. Para el organismo electoral, el exmandatario pretendía ahora competir nuevamente, pero con el aval de organizaciones políticas distintas a las que lo postularon en ese primer proceso.

¿Por qué la Registraduría rechazó la inscripción de Daniel Quintero?

En la resolución, la Registraduría fue enfática en señalar que aceptar una nueva inscripción en estas condiciones vulnera la Constitución y la ley. “Aceptar la inscripción de una precandidatura de un ciudadano que participó en una consulta en la que fue derrotado y, además, pretenda hacerlo por una agrupación política diferente, es contrario a la Constitución y a la ley”, indicó la entidad.

La norma electoral establece que quienes participen como precandidatos en una consulta quedan inhabilitados para inscribirse nuevamente en cualquier otro mecanismo dentro del mismo proceso electoral. Por esa razón, el organismo consideró improcedente la aspiración de Quintero, incluso cuando este había manifestado públicamente su retiro de la consulta anterior.

El antecedente resulta clave: aunque el exalcalde decidió apartarse políticamente del proceso que terminó consolidando a Iván Cepeda como candidato del petrismo, su nombre apareció en el tarjetón y su participación quedó formalmente registrada, lo que activa la restricción legal.

Tras conocerse la decisión, Quintero reaccionó en su cuenta de X, donde aseguró que el CNE es la autoridad competente para definir su situación. “La Registraduría no puede ni debe bloquear la democracia y el derecho de los ciudadanos a elegir y ser elegidos”, escribió. En otra publicación, incluso afirmó estar “oficialmente inscrito” a la consulta, pese a la resolución en su contra.

En contraste, la Registraduría sí trasladó al CNE el análisis del acuerdo de voluntades del Frente por la Vida y la participación de los demás precandidatos, para que esa corporación determine si cumplen los requisitos legales.

Mientras tanto, la coalición dejó abierta la posibilidad de sumar nuevas candidaturas antes del 6 de febrero. Entre los invitados figura el exministro del Interior Juan Fernando Cristo, quien definiría en los próximos días si se une a esta consulta presidencial de la izquierda.