Frente por la Vida inscribió su consulta presidencial para el 8 de marzo

El escenario político rumbo a las elecciones de 2026 empieza a tomar forma. Mientras el país se alista para elegir un nuevo Congreso el próximo 8 de marzo, ese mismo día los ciudadanos también podrán participar en varias consultas presidenciales, cuyos movimientos deberán quedar definidos, a más tardar, el 6 de febrero. La primera en formalizar su inscripción ante la Registraduría fue la del denominado Frente por la Vida, una coalición de fuerzas de izquierda que busca consolidar una propuesta de continuidad para el próximo periodo presidencial.

Inicialmente conocida como Pacto Amplio, la alianza oficializó su cambio de nombre y quedó registrada como Frente por la Vida, denominación con la que competirá en la consulta interpartidista. En este proceso quedaron inscritos cuatro aspirantes presidenciales: Iván Cepeda, Roy Barreras, Camilo Romero y Daniel Quintero, todos con avales de los partidos y movimientos que integran la coalición.

La alianza está conformada por el Pacto Histórico, La Fuerza, el Partido del Trabajo de Colombia (PTC), el Movimiento Alternativo Indígena y Social (Mais) y el Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia (AICO). En ese reparto de respaldos, Cepeda fue avalado por el Pacto Histórico; Barreras por La Fuerza y el Mais; Romero por el PTC; y Quintero por AICO y el PTC.

Uno de los nombres que genera expectativa es el del exministro del Interior Juan Fernando Cristo, quien recibió invitación para sumarse a esta consulta, pero aún no ha tomado una decisión. Aunque no quedó inscrito inicialmente, el Frente por la Vida dejó abierta la posibilidad de que se integre antes del 6 de febrero, fecha límite para modificar las listas. Cristo también fue invitado a la consulta que impulsa la exalcaldesa de Bogotá Claudia López y anunció que definirá su camino político tras la III Asamblea Nacional del movimiento En Marcha, prevista para el 30 de enero.

“Agradezco la invitación del Pacto Histórico y del Frente Amplio Unitario a participar en la consulta popular del 8 de marzo y conformar una coalición amplia, plural e incluyente que vaya más allá de la izquierda”, afirmó Cristo, al señalar que las conversaciones avanzan en un ambiente constructivo.

El documento de inscripción del Frente por la Vida fija varias reglas de juego para la consulta. Allí se define a la coalición como un proyecto político y de Gobierno “con vocación de continuidad” y se establece que la fórmula vicepresidencial será definida por quien resulte ganador, teniendo en cuenta los resultados obtenidos por los demás aspirantes.

Le puede interesar: Juan Pablo Camacho apuesta por una Cámara que defienda a Bogotá

En cuanto a su plataforma programática, la alianza plantea como ejes centrales más reformas sociales, igualdad y fortalecimiento de la democracia, con énfasis en avanzar en la reforma agraria como uno de los pilares del próximo ciclo político.

Con esta inscripción, el Frente por la Vida se convierte en la primera coalición en formalizar su ruta hacia la consulta presidencial de marzo, marcando el inicio de una carrera política que, en las próximas semanas, podría sumar nuevos nombres y redefinir el mapa de alianzas de cara a 2026.