Juan Pablo Camacho apuesta por una Cámara que defienda a Bogotá

El candidato a la Cámara de Representantes por Bogotá, Juan Pablo Camacho, pasó por los micrófonos de Kienyke.com para hablar sobre su decisión de aspirar al Congreso, sus principales banderas políticas y los desafíos que enfrenta el país de cara a las elecciones legislativas y presidenciales.

Abogado de profesión, exalcalde local de Usaquén y exdirector del Idpac, Camacho busca llegar al Capitolio con una propuesta centrada en la representación efectiva de Bogotá y en la construcción de consensos.

Desde el inicio de la entrevista, Camacho dejó claro que su interés por el Congreso no es reciente. Recordó que su vocación política nació durante su etapa universitaria, cuando ejerció liderazgo estudiantil y comenzó a ver en el Legislativo el escenario clave para transformar al país desde el debate democrático.

El Congreso como propósito político

Camacho aseguró que, a diferencia de muchos políticos, nunca se ha lanzado a cargos locales intermedios porque siempre visualizó al Congreso como el espacio donde se toman las decisiones estructurales. “Es el escenario más importante para debatir y plantear verdaderas transformaciones”, afirmó, al explicar que su aspiración responde a un propósito de vida construido desde la juventud.

Bogotá, una ciudad sin doliente en el Legislativo

Una de sus principales banderas es la defensa de los intereses de la capital. Según Camacho, Bogotá elige 18 representantes a la Cámara, pero históricamente estos han perdido protagonismo en el debate nacional. Como ejemplo, mencionó el déficit de pie de fuerza policial en la ciudad, que pasó de 257 policías por cada 100.000 habitantes en 2017 a cerca de 197 en la actualidad, una cifra muy por debajo de los estándares internacionales.

“El Congreso es el que le hace control político al Gobierno nacional y define estas discusiones. Bogotá necesita representantes que levanten la mano y exijan soluciones”, sostuvo.

Un Congreso que recupere los consensos

Camacho fue crítico frente a la incapacidad del Congreso para sacar adelante reformas estructurales. A su juicio, la política colombiana se ha ideologizado en exceso, lo que ha llevado a debates estériles y a una cultura de confrontación que impide acuerdos. “La gente no quiere peleas, quiere soluciones”, afirmó.

La relación entre el Ejecutivo y el Legislativo

Sobre el vínculo entre el Congreso y el Gobierno, el candidato señaló que tanto en gobiernos anteriores como en el actual se ha evidenciado una doble moral. Defendió una relación transparente, de cara al país, con coaliciones claras y una oposición fuerte pero dispuesta a construir acuerdos.

Su cercanía con Carlos Fernando Galán

Camacho también habló de su respaldo al alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, a quien describió como un demócrata genuino. Reconoció que hay errores en la administración distrital, pero destacó la capacidad del mandatario para admitir fallas y tomar decisiones impopulares en beneficio de la ciudadanía.

Seguridad y basuras: retos estructurales

En materia de seguridad, afirmó que el problema es estructural y que debe resolverse desde el Congreso, revisando el marco jurídico y fortaleciendo la Policía. Sobre las basuras, consideró clave el nuevo esquema de aseo y la inclusión efectiva de los recicladores, así como la corrección de fallas históricas en los contratos.

Un llamado a una política sin extremos

Finalmente, Camacho hizo un llamado a superar la polarización y apostar por una política de centro, basada en el respeto, el diálogo y el reconocimiento del otro como diferente. “La democracia es eso: reconocer al otro como diferente”, concluyó.

Con una historia personal marcada por el esfuerzo y el trabajo desde joven, Juan Pablo Camacho aseguró que quiere representar al “colombiano de a pie” y llevar al Congreso una agenda enfocada en oportunidades, diálogo y soluciones reales para Bogotá y el país.

Vea la entrevista completa en nuestro canal de YouTube.