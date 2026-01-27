Creemos explora respaldo a De la Espriella para 2026: qué se sabe

El movimiento Creemos, cercano al alcalde de Medellín Federico Gutiérrez, estaría explorando un respaldo político a la aspiración presidencial de Abelardo de la Espriella rumbo a 2026. La posible alianza, aún sin anuncio oficial, se cruza con el plan del movimiento para competir al Congreso y con conversaciones que incluirían actores con peso electoral en la Costa Caribe.

Reuniones recientes y un posible anuncio

Caracol Radio reportó que el acercamiento se habría consolidado tras dos reuniones en menos de una semana: una en Barranquilla y otra en Medellín, en el sector de Las Palmas. La información se basa en fuentes cercanas a las conversaciones, por lo que el escenario sigue siendo de acuerdos en construcción, más que de decisiones formalizadas. En la misma línea, se conoce que el primer acto público de respaldo se proyectaría para el miércoles 28 de enero, con un evento en Antioquia en el que De la Espriella aparecería junto a voceros y candidatos ligados a Creemos.

La apuesta legislativa de Creemos y el debate por la personería

El movimiento también se mueve con la mira puesta en las legislativas de 2026. Parte de su objetivo es recuperar espacio como fuerza electoral y consolidar su presencia en el Congreso. Ese propósito ocurre en un contexto jurídico reciente: en 2023 el CNE reconoció la personería de Creemos, pero en abril de 2024 el Consejo de Estado anuló esa resolución, lo que obligó al movimiento a replantear su ruta electoral. En reportes de prensa también se mencionan nombres para listas al Senado y a la Cámara, con protagonismo de figuras del entorno político local.

El componente Caribe y los puentes con otras derechas

El alcance nacional de la eventual alianza se ampliaría con la participación de sectores de la Costa. Caracol Radio indicó que en la conversación estaría la casa Char, con influencia en Barranquilla y el Caribe. En paralelo, se mencionan puentes con sectores del uribismo, pese a que el Centro Democrático ya oficializó su candidatura presidencial con Paloma Valencia, en un momento de tensiones internas y reacomodos en la derecha.

Por ahora, lo verificable es que hay conversaciones y fechas en agenda reportadas. Si el respaldo se materializa, la campaña sumaría estructura y visibilidad en dos regiones clave: Antioquia y el Caribe.



