¿Qué dijo la OEA sobre las elecciones legislativas en Colombia?

La misión de observación electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA) destacó este martes la “jornada cívica” con la que transcurrieron las elecciones legislativas y las consultas interpartidistas del pasado domingo en Colombia, aunque advirtió que hubo “algunos incidentes aislados”.

En su primer informe tras los comicios, en los que se eligió el nuevo Congreso de la República y se definieron varios candidatos presidenciales, la misión reconoció el trabajo de las autoridades electorales y de los jurados de votación. Sin embargo, alertó sobre “un contexto marcado por preocupaciones de seguridad y diversos incidentes durante el proceso electoral”.

Violencia y presiones durante la campaña

La delegación, encabezada por la expresidenta del Congreso de Guatemala Catalina Soberanis, señaló que la campaña estuvo marcada por hechos de violencia, entre ellos el asesinato el año pasado del aspirante presidencial Miguel Uribe Turbay, del partido opositor de derecha Centro Democrático.

El informe también recoge denuncias sobre la presencia de grupos armados ilegales en algunas regiones donde, según actores políticos consultados por la misión, “se habrían ejercido presiones” para permitir candidaturas o restringir actividades proselitistas.

Incidentes en la jornada y recomendaciones para lo que viene

Sobre la votación, la misión registró 957 incidentes hasta el cierre de las urnas, de los cuales 632 correspondieron a casos de constreñimiento o corrupción al elector.

Las autoridades informaron, además, la captura de 46 personas por delitos electorales y la incautación de 3.761 millones de pesos (unos 950.000 dólares), cifras superiores a las reportadas en las legislativas de 2022.

De acuerdo con el conteo preliminar, con el 99,56 % de las mesas informadas, el partido oficialista Pacto Histórico obtuvo el 22,72 % de los votos al Senado, seguido por Centro Democrático con el 15,62 %, y el Partido Liberal con el 11,71 %.

La participación electoral fue del 50,62 % para el Senado y del 50,21 % para la Cámara de Representantes, levemente por encima de la registrada en procesos legislativos anteriores.

El documento también señaló dificultades para votar en el exterior, donde hubo confusión entre electores tras cambios en las direcciones de 58 puestos de votación divulgados un día antes de la jornada.

De cara a las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo, la misión de la OEA recomendó reforzar la comunicación institucional y adoptar medidas adicionales para garantizar el secreto del voto en algunos puestos.

La delegación estuvo integrada por 28 observadores de quince nacionalidades y formó parte de un despliegue internacional en el que también participaron misiones de la Unión Europea, el Centro Carter, IDEA Internacional, Transparencia Electoral y la Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore). EFE