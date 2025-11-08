Inicio
¿Hasta qué edad puede pedir un crédito de vivienda en Colombia?

Sáb, 08/11/2025 - 08:00
Conozca la edad máxima para solicitar crédito de vivienda usada en Colombia y los requisitos de BBVA, Caja Social y FNA. Guía y recomendaciones.
Le contamos los límites de edad del BBVA, Caja Social y FNA
Créditos:
Freepik

La compra de vivienda usada con crédito hipotecario continúa siendo una alternativa muy atractiva para quienes buscan un inmueble en zonas establecidas o con trayectoria urbana. Aunque esta opción es común, también genera dudas, especialmente sobre el límite de edad para tramitar el préstamo.

Es importante aclarar que no existe una edad tope fijada por la ley. Cada entidad financiera define sus propias políticas, que contemplan tanto la edad del solicitante como el tiempo pactado para pagar el crédito. Por ello, los requisitos pueden variar según el banco elegido.

Políticas de edad en las principales entidades

A continuación, se detallan los límites de edad establecidos por tres entidades financieras del país para acceder a crédito de vivienda usada:

BBVA

El BBVA Colombia permite solicitar crédito desde los 18 años hasta los 74 años. Además, la edad del solicitante de mayor edad, sumada al plazo del crédito, no puede exceder los 85 años.
En términos prácticos, una persona de 70 años tendría la posibilidad de financiar su vivienda solo hasta un máximo de 15 años.

Banco Caja Social

Según información oficial del Banco Caja Social, los créditos hipotecarios pueden gestionarse hasta cumplir 70 años.

Fondo Nacional del Ahorro (FNA)

En el caso del FNA, se admite la solicitud hasta los 75 años. Esta edad límite debe cumplirse al momento del desembolso del crédito, y no cuando se realiza la solicitud.

Recomendaciones para personas mayores de 60 años

Quienes se acerquen a estos rangos de edad pueden incrementar sus opciones de aprobación si aplican ciertas estrategias, entre ellas:

  • Elegir periodos de financiación más cortos.
     
  • Acreditar ingresos estables y verificables.
     
  • Mantener un historial crediticio favorable.

También es posible sumar a un cotitular más joven, lo que puede mejorar las condiciones de aprobación frente a la entidad financiera.

La posibilidad de acceder a un crédito hipotecario para vivienda usada en Colombia depende, entonces, de las reglas de cada banco y del perfil del solicitante. Esta alternativa sigue siendo atractiva para quienes buscan bienestar, ubicación estratégica o valorización a mediano plazo.

 

Creado Por
Kienyke.com
Noticias Colombia
Colombia
