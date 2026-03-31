Cinco niños fueron rescatados en la selva del Caquetá luego de permanecer ocultos durante horas para evitar ser encontrados por disidencias de alias 'Calarcá' que habían ordenado asesinar a su padre.

Todo comenzó cuando el hombre fue secuestrado por la estructura Rodrigo Cadete, donde una cabecilla conocida como 'La Morocha' dio la orden de matarlo tras una queja de la comunidad. En esta zona rural de Cartagena del Chairá, las disidencias imponen control y aplican castigos por su cuenta.

Durante el cautiverio, el padre escuchó que lo iban a asesinar. En un descuido logró escapar del secuestro y alcanzó a alertar a sus hijos antes de huir. Les dio una instrucción clara, esconderse en la selva cerca de la vivienda y mantenerse en contacto por celular.

Los menores, entre ellos adolescentes de 16 y 18 años, quedaron a cargo de tres niñas de 3, 6 y 12 años. Permanecieron ocultos, guiados por indicaciones y compartiendo su ubicación, mientras integrantes de la estructura Rodrigo Cadete presionaban a la población para obtener información y encontrarlos.

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El hombre huyó por el río Caguán hasta llegar a Peñas Coloradas, donde se presentó ante un puesto de control de la Infantería de Marina. Su denuncia activó un operativo urgente en el que participaron Ejército, Fuerza Aeroespacial, Policía, Armada, Defensoría del Pueblo, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cruz Roja Internacional.

Con esa información, las autoridades desplegaron una operación de rescate de menores. Con apoyo aéreo y tropas en tierra, lograron ubicar a los niños antes de que las disidencias llegaran hasta ellos.

“Logramos llegar antes que los bandidos, si no, la historia hubiera sido diferente”, aseguró el general a cargo de la operación. Los menores están fuera de peligro y bajo protección militar.

Aunque ya reciben atención médica, alimentos e hidratación, aún no han podido ser evacuados por las condiciones climáticas en la zona. La extracción se realizará cuando el tiempo permita el ingreso de helicópteros.

El caso evidencia la presión que ejercen las disidencias de alias Calarcá en el Caquetá, donde la población civil queda en medio del conflicto y enfrenta riesgos constantes.

Ahora, la familia deberá decidir si regresa a su territorio o se desplaza para proteger su vida, en un escenario que refleja la persistencia de la violencia y el control armado en regiones apartadas de Colombia.