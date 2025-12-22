Inicio
Colombia

¡Ojo! Sube $100 el precio del diésel en Colombia

Lun, 22/12/2025 - 17:07
Desde el 20 de diciembre rige un incremento de $100 por galón en el diésel, mientras el precio de la gasolina se mantiene sin cambios, según la CREG.
Estación gasolina
Créditos:
Referencia - Pexels

La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) actualizó los precios de los combustibles que comenzaron a regir desde el 20 de diciembre en todo el país. De acuerdo con la entidad, el diésel registró un incremento de $100 por galón, mientras que el valor de la gasolina se mantuvo sin modificaciones.

Con este ajuste, el precio promedio del diésel en las 13 principales ciudades del país se ubica en $10.885 por galón, en la antesala de la temporada navideña. En el caso de la gasolina, el valor promedio se mantiene en $15.967 por galón, sin variaciones frente al mes anterior.

La actualización de precios fue oficializada a través de la circular 219 de 2025, en la que se detallan los valores de referencia por ciudad, evidenciando que el aumento en el diésel se aplica de manera uniforme en todo el territorio nacional.

Este ajuste se da en un contexto de cierre de año marcado por alta movilidad y mayor consumo de combustibles, especialmente para el transporte de carga y pasajeros, sectores que dependen en gran medida del precio del diésel.

Precio combustibles diciembre 2025
Créditos:
CREG
Colombia
Gasolina
Diésel
