‘Súper El Niño’ 2026: qué es y cómo podría afectar a Colombia

Las alertas sobre el comportamiento del clima en 2026 han comenzado a tomar fuerza ante la posible llegada de un ‘Súper El Niño’, un término que, aunque no es oficial en todos los organismos meteorológicos, sí es utilizado por analistas para describir eventos de alta intensidad.

Este concepto no forma parte del lenguaje formal de entidades como la NOAA, pero se ha popularizado para referirse a episodios particularmente fuertes del fenómeno de El Niño, caracterizados por impactos más severos en distintas regiones del planeta.

El meteorólogo Ben Noll, explicó que un evento de este tipo puede provocar cambios importantes en la ubicación, intensidad y frecuencia de fenómenos extremos, como sequías, inundaciones, olas de calor y huracanes.

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Qué condiciones definen la llegada de El Niño

Para que el fenómeno de El Niño se configure, es necesario que la temperatura media mensual de la superficie del mar en el Pacífico tropical central y oriental se ubique al menos 0,5 °C por encima de lo normal.

Sin embargo, en escenarios más intensos, como el que algunos expertos anticipan, ese incremento podría ser mucho mayor. De hecho, proyecciones indican que hacia finales de 2026 el océano podría alcanzar hasta 1,5 °C por encima de los niveles habituales, lo que elevaría significativamente el impacto climático.

El científico Daniel Swain también ha advertido sobre esta posibilidad, señalando que los modelos apuntan a un evento significativo, fuerte o incluso muy fuerte.

En Colombia, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible han informado que la probabilidad de que se consolide el fenómeno sigue en aumento.

Según los modelos climáticos, entre mayo y julio de 2026 existe un 61% de probabilidad de que se establezcan condiciones de El Niño. Esta cifra aumentaría progresivamente hasta superar el 90% a partir de septiembre de 2026, momento en el que se espera su consolidación.

Impactos esperados en Colombia

Las autoridades ambientales ya advierten sobre los posibles efectos del fenómeno en el país. La ministra de Ambiente (e), Irene Vélez Torres, señaló que los impactos podrían ser significativos.

Entre los principales riesgos se encuentran:

Aumento de las olas de calor

Mayor probabilidad de incendios forestales

Estrés hídrico

Afectaciones en la producción de alimentos

La funcionaria hizo un llamado a la prevención, insistiendo en la importancia de cuidar el agua y prepararse con anticipación ante este escenario.

Aunque el fenómeno es global, sus efectos no se distribuyen de manera uniforme. La directora del Ideam, Ghisliane Echeverry Prieto, explicó que Colombia, por su diversidad climática, experimenta impactos diferenciados.

En términos generales, el fenómeno de El Niño se asocia en gran parte del territorio con:

Disminución de lluvias

Aumento de temperaturas

Sin embargo, en algunas regiones los efectos pueden ser menos intensos o incluso contrarios, dependiendo de las condiciones locales.

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Históricamente, las regiones Caribe y Andina, incluyendo zonas como Antioquia, Cundinamarca y el Eje Cafetero, son las más afectadas por la reducción de precipitaciones y el incremento del calor.

Uno de los puntos más sensibles frente a la llegada de El Niño es el impacto en el sistema energético. La disminución de lluvias reduce los niveles de los embalses, lo que obliga a aumentar el uso de termoeléctricas, generalmente más costosas.

Esto podría traducirse en incrementos en el precio de la energía, además de presiones sobre sectores como el agro, que depende directamente de las condiciones climáticas.

Aunque los pronósticos son cada vez más contundentes, la consolidación oficial del fenómeno requiere más que el aumento de temperatura en el océano. Para que se declare formalmente un evento de El Niño, debe existir un acoplamiento entre el océano y la atmósfera que se mantenga durante cinco trimestres consecutivos.