Irán y Estados Unidos avanzan en negociaciones clave en Pakistán

La capital de Pakistán se convirtió en el punto de encuentro para un hecho que no ocurría desde hace años: un diálogo directo entre Irán y Estados Unidos. Este sábado, ambas delegaciones completaron la primera fase de conversaciones en Islamabad, en medio de expectativas moderadas pero con señales de avance que abren la puerta a nuevos encuentros en las próximas horas o durante el domingo.

El acercamiento se da en un contexto marcado por una tregua de dos semanas, vigente desde el miércoles, y representa el contacto presencial más relevante entre ambos países desde el acuerdo nuclear firmado en 2015. Además, se trata de la reunión de mayor nivel desde la Revolución Islámica de 1979, lo que resalta su importancia en el escenario internacional.

Le puede interesar: ‘Súper El Niño’ 2026: qué es y cómo podría afectar a Colombia

Intercambio de propuestas y optimismo moderado

Fuentes diplomáticas indicaron que las partes mantienen una actitud positiva frente al desarrollo de las conversaciones. Según la televisión estatal iraní, los equipos técnicos ya trabajan en el intercambio de textos, un paso clave para avanzar hacia un eventual acuerdo que vaya más allá del cese al fuego temporal.

El diálogo comenzó a las 4:55 de la tarde, hora local, y se prolongó hasta cerca de las 7:00 p.m., cuando se realizó una pausa por motivos religiosos. Tras este receso, las delegaciones retomaron la agenda y continuaron con una cena de trabajo que permitió extender las discusiones.

Reportes de la agencia iraní Tasnim señalan que expertos de ambos países, respaldados por equipos desde Washington, analizan los puntos pendientes del acuerdo. Este proceso técnico podría alargar las negociaciones más allá de lo previsto inicialmente, que contemplaba una sola jornada.

Desde la Casa Blanca, un alto funcionario confirmó que el proceso sigue “en curso”, lo que indica que aún no se alcanza un consenso definitivo.

Delegaciones de alto nivel y papel de Pakistán

El encuentro tiene carácter trilateral, con Pakistán desempeñando un rol activo como mediador. El primer ministro Shehbaz Sharif ha liderado este esfuerzo diplomático junto a su gabinete.

Por Estados Unidos, la delegación está encabezada por el vicepresidente JD Vance, acompañado por el enviado especial Steve Witkoff y el asesor Jared Kushner. También participan funcionarios como Andrew Baker y Michael Vance, junto a un equipo de expertos.

También le puede interesar: ¿Lujo tras las rejas? INPEC incauta consolas, licor y más en la cárcel de Itagüí

Irán, por su parte, está representado por el presidente del Parlamento, Mohamad Baqer Qalibaf, y el canciller Abás Araqchí.

Mientras avanzan los diálogos, el panorama en la región sigue siendo delicado. El Comando Central de Estados Unidos informó que dos destructores cruzaron el estrecho de Ormuz para retirar minas iraníes y asegurar esta ruta estratégica. Este contraste entre diplomacia y operaciones militares evidencia la complejidad del proceso.

Aunque no se ha anunciado un acuerdo definitivo, el hecho de que las conversaciones continúen y se proyecten nuevos encuentros refleja un avance significativo. El futuro inmediato dependerá de los resultados de las discusiones técnicas y de la voluntad política de ambas partes.