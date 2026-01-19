Tribunal admitió demanda para tumbar nombramiento de Laura Sarabia en Reino Unido

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió la demanda interpuesta contra el decreto 1029 del 29 de septiembre de 2025, mediante el cual el Gobierno Nacional nombró a Laura Sarabia como embajadora de Colombia ante el Reino Unido. La decisión judicial abre el análisis de fondo sobre la legalidad del acto administrativo y los requisitos exigidos para ocupar un cargo diplomático dentro del servicio exterior colombiano.

De acuerdo con la demanda, la expedición del decreto habría desconocido los requisitos mínimos establecidos por la normativa vigente para el ejercicio del cargo de embajador extraordinario y plenipotenciario. En el acto administrativo cuestionado, Sarabia fue designada como “embajador extraordinario y plenipotenciario, código 0036, grado 25, de la planta de personal del despacho de los jefes de misiones diplomáticas y oficinas consulares”, adscrita a la embajada de Colombia ante el Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

Uno de los principales argumentos del demandante se refiere al supuesto incumplimiento del requisito de dominio de idiomas. En el escrito se señala que Sarabia no habría acreditado un manejo comprobado del idioma inglés ni de otra lengua de uso diplomático, condición que, según la demanda, resulta esencial para el desempeño adecuado de las funciones de jefe de misión en un país angloparlante.

“El Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte es una jurisdicción donde la comunicación y negociación del jefe de misión, sin intérpretes, requiere la fluidez en inglés”, se lee en la demanda. El documento añade que un nombramiento sin este requisito vulneraría la normativa que busca garantizar la idoneidad, la eficiencia y el buen servicio de la función diplomática.

Otro de los puntos cuestionados tiene que ver con la formación académica. El demandante sostiene que Sarabia no certificó un título de posgrado, exigencia que, según su interpretación, hace parte de los requisitos para ocupar un cargo de ese nivel dentro del servicio exterior colombiano.

Asimismo, la demanda plantea reparos frente a la experiencia profesional. Aunque Sarabia se desempeñó como canciller de Colombia, el escrito señala que no cuenta con experiencia específica en relaciones internacionales ni pertenece a la carrera diplomática y consular. En ese sentido, se advierte que no habría acreditado títulos de pregrado y posgrado en disciplinas relacionadas, ni experiencia profesional directamente asociada al ejercicio del cargo de embajadora extraordinaria y plenipotenciaria.

Con la admisión de la demanda, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca deberá analizar los argumentos expuestos y determinar si el decreto de nombramiento se ajusta o no a las disposiciones legales que regulan el servicio exterior. Mientras avanza el proceso, el acto administrativo continúa vigente, a la espera de una decisión de fondo por parte de la justicia administrativa.