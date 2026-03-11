La Misión de Observación Electoral (MOE) de la Unión Europea aseguró que los medios de comunicación estatales en Colombia favorecieron al presidente y a los partidos que respaldan al Gobierno durante la campaña de las elecciones legislativas del pasado domingo.

Según el informe preliminar, el monitoreo de medios reveló que la televisión y la radio públicas no mantuvieron el equilibrio que se espera en la cobertura electoral.

“La televisión y la radio estatales, que tienen una mayor obligación de neutralidad y equilibrio en su cobertura de la campaña, favorecieron al presidente, al Gobierno y a los partidos que lo apoyan”, indicó la misión.

De acuerdo con los observadores europeos, la cobertura de los partidos de oposición fue limitada en los medios estatales y, en muchos casos, con un tono negativo.

Además, señalaron que estos canales dedicaron gran parte de su programación a cubrir las actividades del presidente y de los ministros del Gobierno.

También afirmaron que algunos partidos oficialistas, como el Pacto Histórico y la consulta presidencial denominada Frente por la Vida, recibieron mayor visibilidad en la cobertura pública.

Diferencias con los medios privados

La misión explicó que la situación fue distinta en los medios privados.

Según el documento, los canales de televisión y emisoras privadas dedicaron menos tiempo a las actividades del Gobierno y, en muchos casos, el tono de esa cobertura fue crítico.

En estos medios, el tiempo dedicado a partidos oficialistas y de oposición fue más equilibrado, aunque con un tono más negativo hacia los sectores cercanos al Ejecutivo.

Uso de cuentas oficiales y desinformación

El informe también advirtió sobre el uso indebido de cuentas oficiales de entidades públicas durante la campaña electoral.

La misión señaló que ministerios y alcaldías utilizaron sus perfiles digitales para difundir mensajes políticos, anunciar obras públicas e incluso convocar movilizaciones, prácticas que contravienen los principios de neutralidad de las autoridades en procesos electorales.

Asimismo, el documento menciona que el proceso electoral estuvo marcado por campañas de desinformación, algunas de ellas impulsadas mediante herramientas de inteligencia artificial para manipular imágenes, audios y videos de candidatos.

Amenazas contra periodistas

Los observadores europeos también reportaron intimidaciones contra periodistas durante la cobertura del proceso electoral.

Según el informe, varias amenazas provinieron de grupos armados ilegales en distintas regiones del país.

Además, la Fundación para la Libertad de Prensa registró múltiples casos de intimidación relacionados con la cobertura de las elecciones legislativas.

Balance general de la misión

La misión de la Unión Europea desplegó 145 observadores de varios países para evaluar el proceso electoral en Colombia.

Los observadores visitaron cientos de mesas de votación en decenas de departamentos para analizar el desarrollo de los comicios de acuerdo con estándares internacionales.

Aunque la jornada electoral transcurrió en general con normalidad, el informe advierte que persisten desafíos en materia de seguridad, desinformación y equilibrio informativo durante las campañas políticas.