El mercado de motocicletas en Colombia continúa mostrando un crecimiento sostenido en 2026. Así lo revela el más reciente informe de la Cámara de la Industria de Motocicletas de la ANDI y Fenalco, que reporta un balance positivo en los registros de marzo.

Durante ese mes se registraron 118.410 motocicletas nuevas, lo que representa un crecimiento del 40,62% frente al mismo periodo de 2025. Además, en comparación con febrero de 2026, el incremento fue del 8,03%, evidenciando una tendencia al alza en la demanda.

En el acumulado del primer trimestre, el sector presenta un crecimiento del 35,87%, consolidando un inicio de año con resultados sólidos para la industria.

Marcas líderes y crecimiento regional

Por marcas, Bajaj, Suzuki y AKT lideraron los registros en marzo. Bajaj se ubicó en el primer lugar con una participación del 17,73% del mercado.

A nivel regional, Cundinamarca, Antioquia y Valle del Cauca encabezaron los registros. Municipios como Sabaneta, Funza y El Cerrito se destacaron por su dinamismo, donde la motocicleta es clave para la movilidad y la actividad productiva.