El mercado de motocicletas en Colombia continúa mostrando un crecimiento sostenido en 2026. Así lo revela el más reciente informe de la Cámara de la Industria de Motocicletas de la ANDI y Fenalco, que reporta un balance positivo en los registros de marzo.
Durante ese mes se registraron 118.410 motocicletas nuevas, lo que representa un crecimiento del 40,62% frente al mismo periodo de 2025. Además, en comparación con febrero de 2026, el incremento fue del 8,03%, evidenciando una tendencia al alza en la demanda.
En el acumulado del primer trimestre, el sector presenta un crecimiento del 35,87%, consolidando un inicio de año con resultados sólidos para la industria.
Marcas líderes y crecimiento regional
Por marcas, Bajaj, Suzuki y AKT lideraron los registros en marzo. Bajaj se ubicó en el primer lugar con una participación del 17,73% del mercado.
A nivel regional, Cundinamarca, Antioquia y Valle del Cauca encabezaron los registros. Municipios como Sabaneta, Funza y El Cerrito se destacaron por su dinamismo, donde la motocicleta es clave para la movilidad y la actividad productiva.
Seguridad y tendencias del mercado
El informe también resalta que los 10 modelos más vendidos en marzo representaron el 34,01% del total comercializado. Además, el 100% de estas motocicletas cuenta con sistemas de frenado avanzado, como ABS o CBS, lo que refleja un avance en los estándares de seguridad vial en el país.
El desempeño del sector confirma no solo la recuperación de la demanda, sino también el papel estratégico de la motocicleta como una solución de transporte accesible y eficiente para millones de colombianos.