Ya hay acuerdos parciales por el avalúo catastral: así avanza el paro

Las movilizaciones contra la Resolución 2027 del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) continúan generando afectaciones en diferentes regiones del país, aunque en las últimas horas se han registrado avances en el diálogo entre autoridades y manifestantes. La medida, que contempla ajustes en el impuesto predial tanto en áreas rurales como urbanas, ha sido el detonante de una jornada de protestas que ya completa tres días de bloqueos.

Los departamentos más impactados siguen siendo Santander, Boyacá y Norte de Santander, donde las interrupciones en corredores estratégicos han derivado en una compleja situación de movilidad. Uno de los puntos críticos se mantiene en el sector de La Gómez, en Sabana de Torres, sobre la Ruta 45, donde el tránsito continúa restringido.

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Vías colapsadas y afectaciones a viajeros

El impacto de las protestas se ha sentido con fuerza en el acceso al aeropuerto Palonegro, en Lebrija, un eje clave para la conexión con municipios como San Gil, Barbosa y la provincia de García Rovira. Durante la madrugada del jueves, camiones y motocicletas bloquearon la vía, obligando a numerosos pasajeros a descender de sus vehículos y caminar más de cuatro kilómetros con sus pertenencias para poder llegar a tiempo a sus vuelos.

La situación ha generado aislamiento en varias zonas. El secretario del Interior de Santander, Óscar Hernández, informó que al menos diez municipios quedaron incomunicados, mientras que las rutas hacia Antioquia, Bogotá, Barrancabermeja y Norte de Santander presentan interrupciones.

A esto se suman cierres en sectores como Piedecuesta, Floridablanca y la recta de El Cucharo, entre Pinchote y San Gil, lo que ha incrementado la congestión y las dificultades de desplazamiento.

En medio del panorama, las conversaciones entre el Gobierno, el IGAC y representantes de las protestas han permitido alcanzar acuerdos parciales. Según informó la entidad, durante la jornada del viernes se lograron consensos iniciales que fueron consignados en un acta, con el acompañamiento del Viceministerio para la Participación y el Diálogo Social.

Estos avances buscan construir una hoja de ruta que permita destrabar el conflicto y atender las demandas de los manifestantes.

Compromisos y próxima negociación nacional

Entre los acuerdos más relevantes se encuentra la activación de la Mesa Nacional de Garantías para líderes sociales y la convocatoria a una Mesa Nacional de Negociación y Concertación, prevista para el lunes 13 de abril a las 10:00 a.m. en las instalaciones del IGAC.

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A este espacio asistirán entidades como el DNP, Ministerio de Hacienda, DANE, Superintendencia de Notariado y Registro y el Ministerio del Interior, junto a organismos de control. Asimismo, los manifestantes se comprometieron a no instalar nuevos bloqueos y a permitir pasos humanitarios e intermitentes en los puntos de protesta.

Aunque los acuerdos representan un avance, los bloqueos persisten en varias zonas. La reunión del lunes será determinante para definir si se logra levantar el paro y restablecer la movilidad en las regiones afectadas.