Final de Copa BetPlay terminó en caos: 59 heridos y premiación suspendida

Durante semanas, Medellín se preparó para vivir una fiesta futbolera. La final de la Copa BetPlay entre Atlético Nacional y Deportivo Independiente Medellín prometía un cierre de año cargado de emoción, color y pasión. Sin embargo, la noche del 17 de diciembre de 2025 terminó convertida en una escena de violencia que dejó 59 personas heridas, entre ellas siete policías, y una ciudad preguntándose qué falló.

El pitazo final selló el octavo título de Copa BetPlay para Atlético Nacional, pero también marcó el inicio de una serie de disturbios que obligaron a suspender la premiación y desplegar un amplio operativo de seguridad dentro y fuera del Estadio Atanasio Girardot.

El punto de quiebre en la tribuna norte

Según confirmaron las autoridades, el desorden comenzó en la tribuna norte baja, donde un grupo de seguidores del DIM derribó las vallas de seguridad que separaban a los aficionados del campo de juego. En cuestión de minutos, el ambiente festivo se transformó en una confrontación directa: objetos contundentes, pólvora y artefactos pirotécnicos comenzaron a volar hacia la cancha y otras tribunas.

El personal de logística del estadio intentó contener la situación, pero la magnitud del disturbio obligó al ingreso de la Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO). Fue entonces cuando estallaron las peleas entre hinchas, extendiendo el caos a otros sectores del escenario deportivo.

Heridos, pólvora y un operativo bajo presión

El balance oficial fue confirmado por el general William Castaño, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá: 59 personas lesionadas, muchas de ellas por golpes, contusiones y efectos de la pirotecnia. En el lugar, los organismos de emergencia atendieron a 52 personas, mientras que una fue trasladada a un centro asistencial, todas con lesiones leves.

Durante los controles, la Policía incautó bengalas, bazucas con más de 300 tiros, más de 20 cajas de pólvora tipo torta y otros elementos peligrosos. Todo ocurrió pese a un dispositivo de seguridad compuesto por más de 1.100 policías, desplegados para un evento que reunió cerca de 43.000 espectadores.