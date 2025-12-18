Final de Copa BetPlay terminó en caos: 59 heridos y premiación suspendida

Durante semanas, Medellín se preparó para vivir una fiesta futbolera. La final de la Copa BetPlay entre Atlético Nacional y Deportivo Independiente Medellín prometía un cierre de año cargado de emoción, color y pasión. Sin embargo, la noche del 17 de diciembre de 2025 terminó convertida en una escena de violencia que dejó 59 personas heridas, entre ellas siete policías, y una ciudad preguntándose qué falló.
El pitazo final selló el octavo título de Copa BetPlay para Atlético Nacional, pero también marcó el inicio de una serie de disturbios que obligaron a suspender la premiación y desplegar un amplio operativo de seguridad dentro y fuera del Estadio Atanasio Girardot.
El punto de quiebre en la tribuna norte
Según confirmaron las autoridades, el desorden comenzó en la tribuna norte baja, donde un grupo de seguidores del DIM derribó las vallas de seguridad que separaban a los aficionados del campo de juego. En cuestión de minutos, el ambiente festivo se transformó en una confrontación directa: objetos contundentes, pólvora y artefactos pirotécnicos comenzaron a volar hacia la cancha y otras tribunas.
El personal de logística del estadio intentó contener la situación, pero la magnitud del disturbio obligó al ingreso de la Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO). Fue entonces cuando estallaron las peleas entre hinchas, extendiendo el caos a otros sectores del escenario deportivo.
Heridos, pólvora y un operativo bajo presión
El balance oficial fue confirmado por el general William Castaño, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá: 59 personas lesionadas, muchas de ellas por golpes, contusiones y efectos de la pirotecnia. En el lugar, los organismos de emergencia atendieron a 52 personas, mientras que una fue trasladada a un centro asistencial, todas con lesiones leves.
Durante los controles, la Policía incautó bengalas, bazucas con más de 300 tiros, más de 20 cajas de pólvora tipo torta y otros elementos peligrosos. Todo ocurrió pese a un dispositivo de seguridad compuesto por más de 1.100 policías, desplegados para un evento que reunió cerca de 43.000 espectadores.
Una copa sin celebración y un estadio vacío
La violencia obligó a suspender la ceremonia de premiación. Por razones de seguridad, los jugadores de Atlético Nacional fueron trasladados de inmediato a los camerinos, mientras el estadio era evacuado. La imagen más contundente llegó casi una hora después, cuando el equipo campeón pudo levantar el trofeo en un Atanasio Girardot completamente vacío.
Lo que debía ser un momento histórico para el club terminó siendo una celebración silenciosa, lejos de su hinchada y bajo estrictas medidas de protección.
El caos se trasladó a las calles
Los disturbios no se limitaron al interior del estadio. En los alrededores del Atanasio, se registraron nuevos enfrentamientos y agresiones a periodistas y equipos de transmisión. Uno de los hechos más graves fue la intimidación a la periodista María Camila Vergara, del canal Telemedellín, mientras realizaba una transmisión en vivo.
La situación también impactó la movilidad. El Metro de Medellín suspendió temporalmente el servicio en las estaciones Suramericana, Estadio y Floresta de la línea B, ante el riesgo que representaban los desórdenes en la zona.
El secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín, Manuel Villa Mejía, rechazó con contundencia lo ocurrido y recordó que los tres clásicos disputados en el último mes se desarrollaron sin incidentes. Para el funcionario, los hechos del Atanasio demuestran que el fútbol en paz es posible, pero que unos pocos eligieron la violencia.
“No se comportaron como hinchas, sino como criminales”, afirmó. Además, anunció la convocatoria de la Comisión Local del Fútbol para evaluar sanciones, y confirmó que ya avanza la identificación de los responsables con apoyo de cámaras de seguridad y material audiovisual, el cual será entregado a la Fiscalía General de la Nación.
El mensaje del alcalde y lo que viene
El alcalde Federico Gutiérrez también se pronunció, asegurando que estuvo al frente del operativo y que los responsables enfrentarán consecuencias legales. “No vamos a permitir que unos pocos dañen lo que es de todos”, escribió.
Mientras se esperan posibles sanciones de la Dimayor y decisiones administrativas sobre el estadio y los clubes, Medellín cierra el año con una lección amarga: cuando la violencia entra a la cancha, el fútbol pierde su esencia.