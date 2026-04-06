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La Selección Colombia Femenina se juega puntos clave en Cali

Lun, 06/04/2026 - 12:04
El equipo disputará dos duelos en el Pascual Guerrero con boletería desde $40.000.
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Créditos:
Alcaldía de Cali

La Selección Colombia Femenina afrontará dos partidos determinantes en Cali en su camino hacia la clasificación al Mundial de Brasil 2027, en una doble jornada que se disputará en el estadio Pascual Guerrero.

El equipo dirigido por Ángelo Marsiglia se medirá ante Venezuela y Chile en las fechas cinco y seis de las eliminatorias. El primer compromiso será el viernes 10 de abril a las 8:00 p.m. frente a Venezuela, mientras que el segundo se jugará el martes 14 ante Chile, en el mismo escenario y horario.

Lea también: La Selección Colombia Femenina es subcampeona de la Copa América

Colombia llega a estos encuentros en la cuarta posición de la tabla con siete puntos, los mismos que Argentina y Chile, mientras que Venezuela es líder parcial con ocho unidades, aunque con un partido más. Estos duelos serán clave para mantenerse en la pelea por la clasificación.

La convocatoria incluye a 23 jugadoras, entre ellas referentes como Linda Caicedo, y resalta la presencia de diez futbolistas nacidas en el Valle del Cauca, lo que refuerza el vínculo del equipo con la región.

Desde la organización se hizo un llamado a la afición para acompañar a la selección y llenar el estadio, destacando el respaldo histórico de Cali al fútbol femenino y su papel como sede clave en este proceso.

La boletería ya está disponible, con precios que van desde $40.000 hasta $90.000 por partido, y combos para ambos encuentros entre $56.000 y $126.000 a través de los canales oficiales.

Creado Por
Redacción Kienyke.com
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