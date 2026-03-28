Inicio
Entretenimiento

Abogada de Ricardo Orrego es blanco de fuertes críticas por este motivo

Sáb, 28/03/2026 - 13:47
Julieth Nataly Fiallo Gualdrón, defensa del periodista Ricardo Orrego, recibió una avalancha de críticas tras el comunicado que publicó sobre el caso.
Ricardo Orrego escándalo
Créditos:
KienyKe.com

Caracol Televisión enfrenta una de sus mayores crisis reputacionales recientes tras la salida de los periodistas Ricardo Orrego y Jorge Alfredo Vargas, en medio de denuncias internas que los vincularían con presuntos casos de acoso sexual.

La controversia no solo ha impactado la imagen del medio, sino que también ha generado un fuerte debate en redes sociales, especialmente por el comunicado emitido por la defensa legal de Orrego.

📄 El comunicado de la defensa: presunción de inocencia

La abogada Julieth Nataly Fiallo Gualdrón, representante de Orrego, se pronunció públicamente a través de un documento en el que fijó la postura de su cliente frente a las acusaciones.

En la misiva, la defensa enfatiza que:

  • No existe una decisión judicial en firme
  • No hay sentencia ni pronunciamiento de autoridad competente
  • Cualquier conclusión anticipada podría afectar la honra del periodista

Además, se informó que Ricardo Orrego no realizará más declaraciones públicas, y que toda comunicación se gestionará exclusivamente a través de su equipo legal.

🔥 Reacciones en redes: críticas a la abogada

Tras la difusión del comunicado, la atención se trasladó hacia la abogada, quien ha sido objeto de múltiples críticas en redes sociales.

Algunos usuarios cuestionaron su rol como defensora, señalando inconformidad con que una mujer represente a un hombre señalado por presunto acoso. Entre los comentarios más recurrentes se destacan posturas relacionadas con:

  • La expectativa de “sororidad”
  • Juicios anticipados sobre el caso
  • Críticas al silencio del periodista

Estas reacciones evidencian la sensibilidad social frente a denuncias de este tipo, así como la polarización que generan en la opinión pública.

Creado Por
Kienyke.com
Caracol Televisión
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Colombia
Denuncian plan para asesinar fiscales del caso Miguel Uribe
Miguel Uribe-atentado-fiscales
Miguel Uribe Londoño denuncia amenazas contra fiscales del caso de su hijo y pide medidas urgentes ante posible plan criminal.
Entretenimiento
Lo que se sabe de la muerte del actor Santiago Munévar
Santiago Munevar muerte
Este sábado 28 de marzo la Asociación Colombiana de Actores informó el fallecimiento del actor Santiago Munévar.
Colombia
Aprueban plan de $3.540 millones para modernizar fuerza pública
Proyecto para modernizar la fuerza pública
La directora del DNP, Natalia Irene Molina Posso, habló del multimillonario proyecto con el que se busca modernizar la fuerza pública.
Entretenimiento
Exparticipante del Desafío 2025 terminó trabajando en las calles
Desafío XXI
A poco de haberse terminado la temporada 21 del Desafío, se conoció que una de sus participantes está trabajando en la calle.