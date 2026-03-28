Abogada de Ricardo Orrego es blanco de fuertes críticas por este motivo

Caracol Televisión enfrenta una de sus mayores crisis reputacionales recientes tras la salida de los periodistas Ricardo Orrego y Jorge Alfredo Vargas, en medio de denuncias internas que los vincularían con presuntos casos de acoso sexual.

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La controversia no solo ha impactado la imagen del medio, sino que también ha generado un fuerte debate en redes sociales, especialmente por el comunicado emitido por la defensa legal de Orrego.

📄 El comunicado de la defensa: presunción de inocencia

La abogada Julieth Nataly Fiallo Gualdrón, representante de Orrego, se pronunció públicamente a través de un documento en el que fijó la postura de su cliente frente a las acusaciones.

En la misiva, la defensa enfatiza que:

No existe una decisión judicial en firme

No hay sentencia ni pronunciamiento de autoridad competente

Cualquier conclusión anticipada podría afectar la honra del periodista

Además, se informó que Ricardo Orrego no realizará más declaraciones públicas, y que toda comunicación se gestionará exclusivamente a través de su equipo legal.

🔥 Reacciones en redes: críticas a la abogada

Tras la difusión del comunicado, la atención se trasladó hacia la abogada, quien ha sido objeto de múltiples críticas en redes sociales.

Algunos usuarios cuestionaron su rol como defensora, señalando inconformidad con que una mujer represente a un hombre señalado por presunto acoso. Entre los comentarios más recurrentes se destacan posturas relacionadas con:

La expectativa de “sororidad”

Juicios anticipados sobre el caso

Críticas al silencio del periodista

Estas reacciones evidencian la sensibilidad social frente a denuncias de este tipo, así como la polarización que generan en la opinión pública.