Aída Victoria Merlano vuelve a ser tendencia, pero esta vez no por polémicas mediáticas, sino por una confesión personal que ha generado reflexión en redes sociales. Durante una entrevista en el pódcast Vos Podés, ella habló abiertamente sobre uno de los momentos más difíciles de su vida: cuando entendió que había sido víctima de violencia psicológica por parte de Juan David Tejada, el padre de su hijo, Emiliano.
Fiel a su estilo directo, la creadora de contenido relató que el reconocimiento de esta situación no fue gradual ni sencillo. Según explicó, todo ocurrió en medio de un episodio límite que la llevó a acudir a las autoridades.
“Me di cuenta de que había sido víctima de violencia psicológica el día que fui a denunciar que casi me dan en la cara. Yo tengo pruebas de absolutamente todo porque a las mujeres no nos creen”, expresó.
Sus palabras han reavivado el debate sobre la dificultad que enfrentan muchas mujeres en Colombia para ser escuchadas y validadas, especialmente en casos donde no existen pruebas físicas visibles.
Violencia durante el embarazo
Uno de los aspectos más impactantes de su testimonio fue la revelación de que esta situación se extendió durante su embarazo. Aida Victoria Merlano aseguró que fue gracias al acompañamiento profesional que logró dimensionar lo que estaba viviendo.
Según contó, una especialista le confirmó que había sido víctima de maltrato psicológico durante todo ese periodo, validando así una experiencia que durante mucho tiempo llegó a cuestionar.
Además, la joven barranquillera confesó que el nivel de estrés y desgaste emocional fue tan alto que terminó afectando su salud física, llevándola incluso a urgencias.
Otro de los puntos que marcó la conversación fue la presión que implica vivir una relación bajo el ojo público. La creadora de contenido reflexionó sobre lo difícil que fue sostener públicamente una relación que, en privado, atravesaba momentos complejos.
“La peor vergüenza que he pasado en público es defender a un hombre y decir que era el hombre de mi vida y luego… llévese su estafa”, comentó, dejando ver una mezcla de ironía y decepción.
Con este testimonio, Aída Victoria Merlano aseguró que cierra un ciclo personal en el que asumió el rol de “mujer incondicional”, incluso a costa de su bienestar.
Su historia ha abierto nuevamente la conversación sobre la violencia psicológica, un tipo de maltrato muchas veces invisibilizado, pero con profundas consecuencias emocionales y físicas.