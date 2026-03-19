Aída Victoria Merlano vuelve a ser tendencia, pero esta vez no por polémicas mediáticas, sino por una confesión personal que ha generado reflexión en redes sociales. Durante una entrevista en el pódcast Vos Podés, ella habló abiertamente sobre uno de los momentos más difíciles de su vida: cuando entendió que había sido víctima de violencia psicológica por parte de Juan David Tejada, el padre de su hijo, Emiliano.

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Fiel a su estilo directo, la creadora de contenido relató que el reconocimiento de esta situación no fue gradual ni sencillo. Según explicó, todo ocurrió en medio de un episodio límite que la llevó a acudir a las autoridades.

“Me di cuenta de que había sido víctima de violencia psicológica el día que fui a denunciar que casi me dan en la cara. Yo tengo pruebas de absolutamente todo porque a las mujeres no nos creen”, expresó.

Sus palabras han reavivado el debate sobre la dificultad que enfrentan muchas mujeres en Colombia para ser escuchadas y validadas, especialmente en casos donde no existen pruebas físicas visibles.

Violencia durante el embarazo

Uno de los aspectos más impactantes de su testimonio fue la revelación de que esta situación se extendió durante su embarazo. Aida Victoria Merlano aseguró que fue gracias al acompañamiento profesional que logró dimensionar lo que estaba viviendo.