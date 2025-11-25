Alfonso Herrera se confiesa sobre su carrera

KyK: ¿Qué hace que aceptes un proyecto hoy en día?

AH: Primero que me guste, que yo conecte, que me emocione y este tiene todas esas características y creo que, últimamente, escoger proyectos que unan a la familia, que tanto los niños como los padres, los no tan niños, se puedan sentar todos juntos y puedan disfrutar un proyecto y que cada quien se lleve algo. La manera en cómo estamos consumiendo hoy en día es distinta, creo que ya podemos ver los contenidos desde diferentes lados, diferentes lugares, con el móvil, con la computadora, desde la televisión, lo cual es algo maravilloso porque te da la posibilidad de que tu contenido tenga visibilidad, pero creo que este proyecto es maravilloso y es lindo porque junta y une a toda la familia, estamos hablando de familias, de manadas, de que esto nos pueda unir y es un proyecto que me encanta.

KyK: ¿Qué recuerdas de dos de tus recientes proyectos, El niño y la garza y Tesis sobre una documentación?

AH: Del Niño y la Garza, pues fue también un proyecto de doblaje que disfruté enormemente, no me tenían en cuenta, les fui a tocar la puerta para que me dieran una audición, me la dieron un poco un poco dubitativos las personas de la distribuidora, los que iban a distribuir la película aquí en México. Y bueno, mandaron mi audición a Studio Ghibli, les gustó y me hicieron otra audición y al final pues me quedé con el proyecto, pero fue a partir de eso, de tocar la puerta, de buscar las oportunidades y afortunadamente se abrió esa posibilidad. Y con Tesis, es un proyecto que disfruté enormemente, dirigido por Javier van de Couter, ya está en un círculo de festivales, es muy interesante y obviamente con una pluma impecable que es la pluma de Camila Sosa Villada, es fantástica y como actriz también es fantástica y disfruté enormemente el poder compartir el set con ella, y además muy generosa ella porque ella compartió su obra para que se pudiera hacer una película.