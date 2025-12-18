Así celebró Shakira el triunfo del Junior

Deportes Tolima salió al estadio Manuel Murillo Toro con la ilusión intacta y el respaldo de su gente, pero con una misión que rozaba lo imposible. El equipo pijao estaba obligado a revertir un contundente 0-3 sufrido en Barranquilla ante un Junior que había marcado la diferencia en la ida de la final de la Liga BetPlay 2025-2. La esperanza existía, pero el margen de error era mínimo.

Desde el pitazo inicial quedó claro que el conjunto tiburón no estaba dispuesto a ceder terreno. Lejos de refugiarse en la ventaja, el club barranquillero mostró orden, jerarquía y una eficacia que terminó por apagar cualquier intento de remontada. Con una nueva victoria en Ibagué, el Junior cerró la serie con un global de 4-0 y se consagró campeón, alcanzando así su estrella número once en el fútbol profesional colombiano.

La celebración se trasladó de inmediato a Barranquilla, donde el ambiente festivo se adelantó como un verdadero carnaval. Las calles, las redes sociales y los corazones de los hinchas se llenaron de orgullo por un título que ratifica al Junior como uno de los clubes más importantes del país y como un protagonista constante en las instancias definitivas.

La alegría también tuvo un eco especial fuera de las canchas. Shakira, símbolo indiscutible de la capital del Atlántico, se sumó a la fiesta desde la distancia. Ella compartió imágenes junto a sus hijos y su familia, dejando ver su emoción y su orgullo por el nuevo campeonato del equipo de sus amores, un gesto que no pasó desapercibido entre los aficionados.