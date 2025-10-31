La Fiscalía del Estado de México confirmó la noche del jueves 30 de octubre la detención de Christopher, alias “El Comandante”, señalado como el presunto autor intelectual del asesinato de Bayron Sánchez Salazar, conocido como DJ B-King, y Jorge Luis Herrera Lemos, (DJ Regio Clown). Ambos fueron hallados desmembrados el 22 de septiembre en un paraje de Cocotitlán, a un costado de la carretera México-Cuautla.

De acuerdo con medios nacionales como El País de México y El Universal, el detenido habría planeado y ejecutado el homicidio ocurrido tras la desaparición de los artistas el 16 de septiembre, cuando fueron vistos por última vez en un gimnasio del exclusivo sector de Polanco, en la Ciudad de México.

Aunque los cuerpos fueron oficialmente reportados el 22 de septiembre, la Fiscalía precisó que el hallazgo se produjo en realidad el 17 de septiembre en una zona boscosa y sin vigilancia, cerca de Tlalmanalco. Las cámaras de seguridad fueron claves para rastrear un Mercedes Benz gris, vehículo que habría transportado a las víctimas desde Polanco hacia Iztapalapa, luego de que abordaran un primer automóvil solicitado mediante una aplicación de transporte.

16 detenidos y una investigación que apunta al narcotráfico

La captura de El Comandante se suma a la de otras 16 personas, la mayoría de ellas extranjeras, presuntamente vinculadas al crimen. Las autoridades mexicanas indicaron que la principal hipótesis apunta a una disputa relacionada con la distribución y comercialización de narcóticos en eventos musicales, entre ellos la fiesta denominada “Independence Day. Sin Censura”, realizada el 14 de septiembre, donde DJ B-King se habría presentado por invitación de Regio Clown.

“Me cuidaré mucho, no confío en nadie”

El nombre de El Comandante ya había aparecido semanas atrás durante las primeras etapas de la investigación. En septiembre, el periodista Carlos Jiménez difundió en su cuenta de X (antes Twitter) presuntos mensajes de WhatsApp enviados por Jorge Herrera (Regio Clown) a su pareja momentos antes de desaparecer.

En esas conversaciones, Herrera le comunicaba que asistiría a una reunión con “Mariano escolta” y “el comandante”, dos personas que, según él, conocía a través de amigos. “Me cuidaré mucho, no confío en nadie, pero hay que hacer negocios”, escribió el DJ a su pareja, quien le advirtió que evitara reunirse en lugares cerrados.

El mánager de DJ B-King, Juan Camilo Gallego, confirmó posteriormente que ambos artistas habían salido al gimnasio Smartfit de Masaryk al mediodía del 16 de septiembre y que su última comunicación con Bayron Sánchez fue a las 4:36 p.m., cuando le informó que “iba a almorzar con unos amigos de Regio”. Gallego aseguró que no percibió nada extraño en su tono.

Otros implicados

Además de las 16 personas recientemente detenidas, la Fiscalía había vinculado a proceso a cuatro individuos más, identificados como Angélica Irais “N”, Luis Alberto “N”, José Luis “N” y Jaime “N”, quienes permanecen en el penal de Chalco. Un juez los imputó por homicidio calificado, y se fijó un plazo de dos meses para completar las investigaciones.