Daniel Palacios logró un millón de firmas para su candidatura presidencial

Vie, 31/10/2025 - 12:06
Desde Leticia, Amazonas, el movimiento ‘Rescatemos a Colombia’, liderado por Daniel Palacios, anunció la recolección de un millón de firmas que respaldan su aspiración presidencial.
Precandidato presidencial Daniel Palacios.
Créditos:
Prensa Daniel Palacios.

El exministro del Interior y líder del movimiento ‘Rescatemos a Colombia’, Daniel Palacios, anunció desde Leticia, Amazonas, la recolección de un millón de firmas que oficializan su intención de ser candidato a la Presidencia de la República para el periodo 2026–2030.

“Me voy de Leticia con algo inolvidable, y es que aquí recogimos la firma un millón. Son un millón de colombianos que han depositado la fe en que tengamos un proyecto que pueda rescatar a Colombia y acabar la división”, afirmó Palacios.

Llamado a la unidad y a una coalición nacional

Acompañado por ciudadanos del Amazonas, el precandidato hizo un llamado a los diferentes sectores políticos, sociales y empresariales a unirse en torno a una gran coalición nacional. Según dijo, esta alianza debe priorizar “el bienestar de los colombianos por encima de los intereses personales o partidistas”.

Una campaña contra el desgobierno y la corrupción

Palacios aseguró que su proyecto busca “rescatar a Colombia del desgobierno, del miedo y de la corrupción”. Además, afirmó que el movimiento ‘Rescatemos a Colombia’ es una convocatoria abierta a todos los ciudadanos que quieran “derrotar al petrismo en 2026 y devolverle al país el rumbo de la libertad y el progreso”.

Con este anuncio, Daniel Palacios se suma oficialmente al grupo de aspirantes que buscan abrir camino en la contienda presidencial de 2026, con un mensaje centrado en la unidad, la institucionalidad y la defensa de los valores democráticos.

Daniel Palacios
Elecciones 2026
Coyuntura Nacional
