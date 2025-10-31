Daniel Palacios logró un millón de firmas para su candidatura presidencial

El exministro del Interior y líder del movimiento ‘Rescatemos a Colombia’, Daniel Palacios, anunció desde Leticia, Amazonas, la recolección de un millón de firmas que oficializan su intención de ser candidato a la Presidencia de la República para el periodo 2026–2030.

“Me voy de Leticia con algo inolvidable, y es que aquí recogimos la firma un millón. Son un millón de colombianos que han depositado la fe en que tengamos un proyecto que pueda rescatar a Colombia y acabar la división”, afirmó Palacios.

Llamado a la unidad y a una coalición nacional

Acompañado por ciudadanos del Amazonas, el precandidato hizo un llamado a los diferentes sectores políticos, sociales y empresariales a unirse en torno a una gran coalición nacional. Según dijo, esta alianza debe priorizar “el bienestar de los colombianos por encima de los intereses personales o partidistas”.

Una campaña contra el desgobierno y la corrupción

Palacios aseguró que su proyecto busca “rescatar a Colombia del desgobierno, del miedo y de la corrupción”. Además, afirmó que el movimiento ‘Rescatemos a Colombia’ es una convocatoria abierta a todos los ciudadanos que quieran “derrotar al petrismo en 2026 y devolverle al país el rumbo de la libertad y el progreso”.

Le puede interesar: Consejo de Estado admite demanda que busca anular personería del Pacto Histórico

Con este anuncio, Daniel Palacios se suma oficialmente al grupo de aspirantes que buscan abrir camino en la contienda presidencial de 2026, con un mensaje centrado en la unidad, la institucionalidad y la defensa de los valores democráticos.