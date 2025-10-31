¿Melissa Gate tiene problemas con la Fiscalía?

Melissa Gate, recordada por su paso por La Casa de los Famosos Colombia, vuelve a ser noticia tras confirmar su participación en un reality internacional. Ella reveló que será parte de “Alofoke”, un formato producido en República Dominicana que se perfila como la competencia directa de “La Mansión de Luinny”, donde actualmente participan otras colombianas,Yina Calderón y Karina García.

La noticia fue compartida por la propia creadora de contenido durante una transmisión en vivo en redes sociales, donde manifestó su entusiasmo por regresar a la pantalla y expandir su carrera más allá de Colombia.

“Hablé con mi mánager y le dije: ‘¿qué tal si de pronto vamos a la mitad, no sé, hacer una visita?’. Pero me quieren hasta la final y no sé qué pase”, explicó Gate.