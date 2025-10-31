Inicio
¿Melissa Gate tiene problemas con la Fiscalía?

Vie, 31/10/2025 - 11:59
Melissa Gate habló en redes sobre su participación en un nuevo reality, pero primero debe resolver un asunto pendiente con la Fiscalía.
Melissa Gate problemas con la Fiscalía
Melissa Gate, recordada por su paso por La Casa de los Famosos Colombia, vuelve a ser noticia tras confirmar su participación en un reality internacional. Ella reveló que será parte de “Alofoke”, un formato producido en República Dominicana que se perfila como la competencia directa de “La Mansión de Luinny”, donde actualmente participan otras colombianas,Yina Calderón y Karina García.

La noticia fue compartida por la propia creadora de contenido durante una transmisión en vivo en redes sociales, donde manifestó su entusiasmo por regresar a la pantalla y expandir su carrera más allá de Colombia.

“Hablé con mi mánager y le dije: ‘¿qué tal si de pronto vamos a la mitad, no sé, hacer una visita?’. Pero me quieren hasta la final y no sé qué pase”, explicó Gate.

La antioqueña destacó que su principal motivación para aceptar la propuesta fue el deseo de posicionarse a nivel internacional y conectar con nuevas audiencias en el Caribe y América Latina.

Una citación inesperada ante la Fiscalía

Sin embargo, el entusiasmo de sus seguidores se vio opacado por una inesperada revelación que la influenciadora hizo durante el mismo en vivo. Melissa confesó que deberá presentarse ante la Fiscalía en los próximos días, aunque evitó dar detalles sobre el motivo de la citación.

Lo que pasa es que tengo una audiencia a la que me citaron en Fiscalía. No sé quién fue el pato que me citó, pero me toca presentarme como el 24. No sé si las fechas me dan, ahí les dejé el chismecito completo para que estén enteradas”

La declaración generó incertidumbre entre sus fanáticos, quienes se preguntan si este proceso legal podría afectar su participación en el reality dominicano.

