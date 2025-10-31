Le puede interesar: Capturan nuevamente a Emilio Tapia tras revocarse su libertad

El juez ordenó modificar la película

La productora de ‘Noviembre’ informó la semana pasada sobre la decisión de un juez de Bogotá de ordenar eliminar un diálogo del film e incluir en todas las copias una nota aclaratoria que indique que se trata de “una ficción basada en hechos reales” y que “cualquier semejanza no implica afirmación histórica”.

El juez Danilo Valero Huertas consideró que una escena del largometraje, en la que un personaje se refería al magistrado Gaona como “uña y mugre con estos terroristas”, vulnera los derechos de sus familiares, quienes alegaron que esa representación lo mostraba como cómplice de los guerrilleros del M-19 que protagonizaron la toma del Palacio de Justicia hace casi cuarenta años.

En su juventud, Petro fue militante del M-19, e incluso en un acto de Gobierno pidió izar la bandera de ese movimiento guerrillero.

En su publicación de hoy, el mandatario agregó: "En este siglo donde se crió tanta gente colombiana, hubo una contracultura de ultraderechas profunda, aniquiladora no solo de la vida física, sino del espíritu libre."

Familia del magistrado apoya el fallo judicial

Por su parte, la hija del magistrado Gaona, Juliana Gaona Bejarano, aseguró este viernes en un video publicado en X por su hermano Mauricio que, con esta decisión judicial, "se protegió el derecho al buen nombre y la honra" de su padre, "asesinado por el M-19."

Según ella, la versión original de la película “difundió una narrativa falsa e injuriosa.”

"Lo digo con toda claridad, en este fallo no hay censura. La decisión judicial no cercena la libertad artística ni la libertad de expresión, lo que hace es proteger la memoria, la verdad y los derechos más básicos de una persona que entregó su vida para defender a su país", señaló.

Gaona Bejarano añadió que "la libertad de creación es un pilar de toda democracia, pero también tiene límites", ya que "no puede distorsionar hechos históricos, estigmatizar víctimas o afectar la reputación de quien defendió la justicia, amparándose en la ficción para confundir o alterar los hechos reales."

También le puede interesar: El joven con discapacidad que triunfa trabajando en un hotel de lujo

‘Noviembre’, una película sobre la toma del Palacio de Justicia

‘Noviembre’, ópera prima del colombiano Tomás Corredor y estrenada en septiembre en el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF), transcurre en un baño del Palacio de Justicia, donde decenas de personas quedaron atrapadas durante las 28 horas que duró el asalto y la posterior retoma militar.

*Hecha con EFE*