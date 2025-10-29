Fuerte rifirrafe entre Melissa Gate y Yina Calderón, ¿qué pasó?

La tensión entre Melissa Gate y Yina Calderón alcanzó un nuevo punto álgido. Lo que empezó como una ruptura de amistad entre las dos creadoras de contenido ahora se convirtió en una batalla pública llena de fuertes declaraciones, insultos y acusaciones mutuas que rápidamente se viralizaron en redes sociales.
Hace unos días, la antioqueña ya había dado señales de que su relación con la empresaria de fajas estaba completamente rota, asegurando que no deseaba volver a tener contacto con ella. Sin embargo, sus recientes declaraciones en una transmisión en vivo dejaron claro que el conflicto está lejos de resolverse.
“Eres tan falsa, tan basura y tan poca cosa”
Durante su transmisión, Melissa Gate arremetió duramente contra Yina Calderón con palabras que dejaron poco espacio a la reconciliación:
Ya nos dimos cuenta que no tienes principios, que no eres leal a nadie, ni siquiera a ti misma. Eres tan falsa, tan basura y tan poca cosa que las únicas que te aguantan son tus hermanas. (…) El peor error que yo pude haber cometido fue haberte dado mi mano
Gate fue más allá y aseguró que no quiere volver a compartir espacios con Yina:
“No podemos estar en la misma casa. Ya quisieras tú pisar los mismos lugares y respirar mi mismo aire. Le pido a Dios que te aleje de mi vida”.
La creadora de contenido cerró su intervención con duras palabras, señalando que el “tormento” de Yina no era ella, sino sus propias inseguridades:
El tormento tuyo no soy yo, el tormento tuyo es tu cara, tu cuerpo, tus vacíos emocionales. Hay personas feas por dentro, pero tú eres fea por fuera y por dentro. (…) Borracha y a mí me respetas, que más droga eres tú, te recuerdo que el alcohol también es una droga
La respuesta de Yina Calderón: “Melissa no soporta vernos triunfar”
Fiel a su estilo, Yina Calderón no tardó en responder. A través de sus redes, la empresaria aseguró que Melissa está “desesperada” por no soportar el éxito que ella y su hermana Karina estarían teniendo en un nuevo proyecto.
Alofoke sintió el terror de que Karina y yo estamos donde Luinny y que vamos a mover. Entonces desesperado llamó a Melissa, y como Melissa está desesperada porque no soporta que a Karina y a mí nos vaya mejor, le dijo que sí
La también DJ lanzó nuevas indirectas sobre la supuesta participación de Gate en un reality show y hasta cuestionó sus recientes cirugías:
Se operó la nariz, y uno no se va a operar la nariz para ir a un reality (…) Le pudo más su ‘ellas no pueden estar mejor que yo’. Y el Alofoke desesperado porque ese poco de pavasonsos que tiene en esa casa no le están dando ni mu
Para cerrar, Yina fue tajante:
Sin mí al lado, Melissa no será lo que la gente espera. Aceptó solo por presión, porque no pudo con la idea de que nosotras estemos en otro lado