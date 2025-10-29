Fuerte rifirrafe entre Melissa Gate y Yina Calderón, ¿qué pasó?

La tensión entre Melissa Gate y Yina Calderón alcanzó un nuevo punto álgido. Lo que empezó como una ruptura de amistad entre las dos creadoras de contenido ahora se convirtió en una batalla pública llena de fuertes declaraciones, insultos y acusaciones mutuas que rápidamente se viralizaron en redes sociales.

Hace unos días, la antioqueña ya había dado señales de que su relación con la empresaria de fajas estaba completamente rota, asegurando que no deseaba volver a tener contacto con ella. Sin embargo, sus recientes declaraciones en una transmisión en vivo dejaron claro que el conflicto está lejos de resolverse.

“Eres tan falsa, tan basura y tan poca cosa”

Durante su transmisión, Melissa Gate arremetió duramente contra Yina Calderón con palabras que dejaron poco espacio a la reconciliación: