El nombre de Juan David Tejada, más conocido en redes como “El Agropecuario” y expareja de Aida Victoria Merlano, vuelve a ocupar los titulares por cuenta de un nuevo escándalo que se suma a la polémica ruptura con la influencer barranquillera.

Después de que Merlano lo acusara públicamente de haberle robado presuntamente la mitad del dinero invertido en una finca y él amenazara con publicar audios de conversaciones privadas, ahora surge un nuevo episodio que lo deja nuevamente en el ojo del huracán.

La agente de Policía que lo expuso

Esta vez, la protagonista es la patrullera Alexa Narváez, conocida como “la policía más sexi de Colombia” y una de las figuras más seguidas de la institución en redes sociales. A través de sus historias de Instagram, Narváez compartió mensajes privados que habría recibido por parte de Tejada, con el objetivo de exponer su comportamiento ante la opinión pública.