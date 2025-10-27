El nombre de Juan David Tejada, más conocido en redes como “El Agropecuario” y expareja de Aida Victoria Merlano, vuelve a ocupar los titulares por cuenta de un nuevo escándalo que se suma a la polémica ruptura con la influencer barranquillera.
Después de que Merlano lo acusara públicamente de haberle robado presuntamente la mitad del dinero invertido en una finca y él amenazara con publicar audios de conversaciones privadas, ahora surge un nuevo episodio que lo deja nuevamente en el ojo del huracán.
La agente de Policía que lo expuso
Esta vez, la protagonista es la patrullera Alexa Narváez, conocida como “la policía más sexi de Colombia” y una de las figuras más seguidas de la institución en redes sociales. A través de sus historias de Instagram, Narváez compartió mensajes privados que habría recibido por parte de Tejada, con el objetivo de exponer su comportamiento ante la opinión pública.
En el video publicado por la agente, se pueden leer varios de los mensajes que, según ella, fueron enviados por el creador de contenido:
“Hola, cómo estás, buen día, reina linda. Me gustaría conocerte, déjame conocerte, si te invito donde sea.”
“Mamasita, me encantas mucho, déjame conocerte.”
“Eres una linda, déjame conocerte.”
“Mamasita, cómo hago para conocerte, déjame invitarte donde tú quieras.”
“Deduzcan ustedes”: el mensaje de Narváez
Junto a las capturas, Narváez compartió un contundente mensaje en el que cuestionó las actitudes de Tejada y expresó solidaridad hacia Aida Victoria Merlano, quien recientemente ha atravesado semanas difíciles tras los enfrentamientos públicos con su expareja.
“Deduzcan ustedes, ¿es merecedor de una mujer como Aida? Y digo Aida porque me imagino cuántas resbalosas lambisecas mantendrá detrás tipos así. Un man que le escriba a toda vieja que vea... el que es, no dejará de ser jamás”, expresó la patrullera.
Posteriormente, añadió que decidió hacer públicos los mensajes tras sentir indignación por las amenazas que, según Aida Victoria, habría recibido por parte de Tejada:
“Este tipo de hombres, ¿qué se creen? Amenazas a una mujer recién parida, le dices de todo lo peor por darse a respetar. De verdad, no entiendo.”