Mientras Bogotá se prepara para una noche de brujas cargada de disfraces oscuros y máscaras aterradoras, una propuesta distinta promete iluminar la ciudad con glamour, color y elegancia. El icónico dúo francés Polo & Pan aterriza por primera vez en la capital colombiana para ofrecer un concierto este 31 de octubre en el Movistar Arena, como parte de su esperado Americas Tour 2025.
Un Halloween fuera de lo común
Olvídese de las calabazas y los monstruos. Polo & Pan propone una fiesta sensorial donde la fantasía, las luces y el ritmo se mezclan en un espectáculo visual y sonoro de otro nivel. Su puesta en escena, reconocida por combinar visuales oníricos y atmósferas coloridas, transformará la noche bogotana en un ritual elegante y vibrante, ideal para quienes buscan celebrar Halloween sin perder el estilo.
Poolside: el toque californiano del “Daytime Disco”
El dúo francés no llegará solo. A esta celebración se suma Poolside, el proyecto californiano liderado por el productor y multiinstrumentista Jeffrey Paradise, quien presentará un DJ Set lleno de house, disco y grooves envolventes. Considerado el creador del concepto Daytime Disco, Poolside ha llevado su sonido a festivales de talla mundial como Coachella, Primavera Sound, Lollapalooza y Corona Capital, consolidándose como una propuesta fresca, sofisticada y profundamente bailable.
Polo & Pan: cuando la electrónica se viste de alta costura
Formado por Paul Armand-Delille (Polo) y Alexandre Grynszpan (Pan), el dúo francés ha redefinido el French Touch con una fusión de house, pop y sonidos globales. Canciones como Canopée, Ani Kuni y Coeur Croisé se han convertido en himnos que viajan entre lo nostálgico y lo futurista, con un estilo que muchos describen como: “si Chanel hiciera raves”.
Después de conquistar escenarios como Coachella, Red Rocks y L’Olympia, y con su álbum 22:22 consolidado como su trabajo más maduro, Polo & Pan llegan a Colombia con un show de gran formato que promete una experiencia sensorial única.
¿Qué ponerse para una noche así?
El dress code invita a romper esquemas: elegancia surrealista con toques de fantasía. Prendas que jueguen con la imaginación, texturas brillantes, referencias parisinas y una buena dosis de creatividad. No se trata de asustar, sino de deslumbrar.