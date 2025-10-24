Poolside: el toque californiano del “Daytime Disco”

El dúo francés no llegará solo. A esta celebración se suma Poolside, el proyecto californiano liderado por el productor y multiinstrumentista Jeffrey Paradise, quien presentará un DJ Set lleno de house, disco y grooves envolventes. Considerado el creador del concepto Daytime Disco, Poolside ha llevado su sonido a festivales de talla mundial como Coachella, Primavera Sound, Lollapalooza y Corona Capital, consolidándose como una propuesta fresca, sofisticada y profundamente bailable.

Polo & Pan: cuando la electrónica se viste de alta costura

Formado por Paul Armand-Delille (Polo) y Alexandre Grynszpan (Pan), el dúo francés ha redefinido el French Touch con una fusión de house, pop y sonidos globales. Canciones como Canopée, Ani Kuni y Coeur Croisé se han convertido en himnos que viajan entre lo nostálgico y lo futurista, con un estilo que muchos describen como: “si Chanel hiciera raves”.

Después de conquistar escenarios como Coachella, Red Rocks y L’Olympia, y con su álbum 22:22 consolidado como su trabajo más maduro, Polo & Pan llegan a Colombia con un show de gran formato que promete una experiencia sensorial única.

¿Qué ponerse para una noche así?

El dress code invita a romper esquemas: elegancia surrealista con toques de fantasía. Prendas que jueguen con la imaginación, texturas brillantes, referencias parisinas y una buena dosis de creatividad. No se trata de asustar, sino de deslumbrar.