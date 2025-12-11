El Ministerio de Relaciones Exteriores lanzó el Observatorio de Política Exterior durante la II Cumbre de los Pueblos del Caribe Occidental, realizada en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

El anuncio, realizado por la canciller Rosa Villavicencio, se convirtió en uno de los principales hitos del encuentro, que reúne a delegaciones raizales, académicos y autoridades nacionales para fortalecer la integración regional y el reconocimiento de los pueblos del Caribe colombiano.

Durante la presentación, la canciller subrayó el carácter transformador del Observatorio y su vínculo directo con una diplomacia construida desde los territorios.

“Este Observatorio nace para fortalecer nuestra capacidad institucional, comprender un mundo cambiante, anticipar tendencias y tomar decisiones más informadas y estratégicas. Es una herramienta que surge de nuestra unidad, de nuestro conocimiento y del enfoque participativo que guía esta diplomacia construida desde la gente”.

La canciller recordó que el Observatorio materializa un compromiso del Gobierno para dotar a Colombia de una brújula estratégica propia en política exterior, desarrollada desde la Academia Diplomática.

Una visión desde los territorios

José Miguel Sánchez, director de Desarrollo e Integración Fronteriza de la Cancillería, destacó la dimensión histórica y espiritual del Caribe como una “sola familia”, e insistió en que el Ministerio de Relaciones Exteriores avanza en la dirección que los pueblos señalan.

Por su parte, Harol González, director de la Academia Diplomática, resaltó el carácter fronterizo, diverso y vivo del Caribe.

“Las fronteras no existen cuando dos pescadores se encuentran y conversan en lengua miskita o en creole. Por eso, la Cancillería ha desarrollado la línea de los pueblos, enmarcada en el Plan Nacional de Desarrollo, para reconocer ese vínculo profundo del Caribe”, aseguró.

El director explicó que el Observatorio inicia con 12 líneas de investigación que abordarán temas como la relación Colombia–Chile, derechos humanos y mercenarismo, migración, la política de drogas, Palestina y los océanos. Estas líneas, afirmó, permitirán al país tomar decisiones más sólidas y anticipar desafíos globales.

González resaltó, además, la dimensión inédita del nuevo instrumento: “Es un desarrollo sin precedentes en la historia de Colombia. Marca un antes y un después en nuestra capacidad de análisis y de formulación de políticas públicas en materia internacional”.