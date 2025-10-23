Final de Stranger Things llegará a los cines

El final de dos horas de duración de la aclamada serie 'Stranger Things' se estrenará de manera simultánea en cines y en Netflix, siendo la primera vez en la historia que un episodio de una serie se proyecta en la gran pantalla, anunció este jueves la plataforma.

Las proyecciones del último capítulo de la serie, titulado 'The Righside Up', tendrán lugar en más de 350 salas de cine de Estados Unidos y Canadá a partir del 31 de diciembre a las 17:00 hora local (12:00 GMT del día siguiente), la misma hora que se estrenará en Netflix, y se mantendrá en salas hasta el 1 de enero de 2026.



La quinta temporada de la serie creada por los hermanos Duffer llega tres años después del final de la cuarta, que acabó con una fisura abierta en las dos realidades que conviven el universo de esta ficción que arrancó en 2016.