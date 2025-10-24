KyK: La despedida de Claudia Bahamón fue muy emotiva, ¿qué te deja esta gran amistad?

LFH: Jugamos mucho, fue maravilloso, una conexión como me decía ella, de amores y odios, y de por qué le hacía tantos reclamos y a veces cuando llegaba a la estación le decía, "Si no me ayudaba, entonces para qué estaba ahí’, pero siempre una luz maravillosa que llegaba y era un juego que encontramos entre los dos maravilloso, porque creo que si la energía de ella no puede estar el programa.

Ella es muy poderosa, el tesón que tiene es increíble, lo que le imprime al programa y la forma cómo maneja el programa y cómo lo presenta y cómo lo lleva con nosotros los participantes y la forma cómo pregunta y la amabilidad que tiene. Pero también puede ser un poco más incisiva, de llegar a sitios que son importantes para el programa, los apoyos de ella en la cocina, su gran sonrisa y todo su amor.

Con ella ese día hablamos, nos habíamos cruzado en el almuerzo en algún momento dado y ella había comentado que ya llevaba mucho tiempo, entonces ya no podía llorar por todos los participantes como lloraba al principio, lloraba por todos, sufría por todos, ya no. Y ese día le dije, ‘pero ¿no me dijiste que no ibas a llorar en las despedidas?’, y me conmovió mucho.

KyK: ¿Qué nos puedes decir de la enfermedad que te dejó fuera de la competencia por varias semanas?

LFH: Es una lástima por la competencia misma y porque me tumbó el ritmo que llevaba y demás, pero afortunado porque salí de ella y no me quedé ahí, no fue el final de mi vida, porque para algunos amigos míos durante la pandemia sí lo fue. No estuve en cuidados intensivos, estuve en mi casa completamente desconectado, estuve en una nube que no entendía qué pasaba y no me podía mover. Y cuando regresé, regresé bastante aporreado y desconectado, y traté de reengancharme y de alcanzar toda la pita que había perdido y estaba duro, estaban ya muy afilados todos y yo estuve prácticamente dos semanas desconectado, al aire fue un poco más por la edición, pero en realidad los 14 días del COVID fueron así, no había forma de recuperar, incluso cuando me tocaba ya regresar, yo dije, ‘Si me dicen que vaya mañana yo no puedo’. Se cruzó con la Semana Santa y eso me ayudó a terminar la recuperación.