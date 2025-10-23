MasterChef Celebrity Colombia sigue avanzando hacia su recta final y, con la eliminación de Luis Fernando Hoyos, se conformó oficialmente el top nueve del reality culinario más visto del país. Sin embargo, el más reciente episodio no solo estuvo marcado por la tensión en la cocina, sino también por un momento cargado de emoción que conmovió a los participantes y al público.

El reto de eliminación de la noche puso a prueba la creatividad de los cocineros al tener que preparar un plato en el que las tapas del pan fueran el ingrediente protagonista, un elemento poco común en la alta cocina. Desde el inicio, el ambiente se percibía tenso: varios concursantes reconocieron sentirse al borde de la despedida debido al alto nivel de exigencia de los chefs.

¿Por qué salió Luis Fernando Hoyos?

Pese a la presión, los fogones se encendieron con fuerza y las celebridades intentaron sorprender al jurado con combinaciones innovadoras. No obstante, los nervios cobraron factura para algunos, entre ellos Luis Fernando Hoyos, quien presentó una torre de pan con lomo fino, guacamole y tocino. Su preparación fue criticada por errores en el punto de sal de la salsa, detalle que terminó siendo determinante en la deliberación final.

Aunque otro de los concursantes, Raúl, también recibió observaciones por su emplatado, los jueces concluyeron que el actor debía abandonar la competencia. La decisión, anunciada por la chef Belén, desató una ola de emociones dentro del estudio.

¿Qué dijo Claudia Bahamón?

Claudia Bahamón, visiblemente afectada, no pudo contener las lágrimas al despedir a uno de los participantes más queridos por el público y por el equipo de producción.

“Cuando te enfermaste, una de las personas que más quería que regresaras era yo… necesito más tiempo con LuisFer. De las cosas más bonitas de mi trabajo es lograr esta comunión con personas como tú, porque amo hacer lo que hago, pero mi trabajo no es nada si no tengo al frente a alguien que me corresponda”, expresó Bahamón entre lágrimas.