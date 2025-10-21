Defensa de papá de Greeicy rompe el silencio

En medio del creciente interés mediático por el caso judicial que involucra a Luis Alberto Rendón, padre de Greeicy Rendón, su equipo legal emitió un comunicado oficial en el que reafirma su inocencia y pide a la opinión pública y a los medios de comunicación actuar con prudencia y respeto por el debido proceso.

El cantante es actualmente investigado por su presunta participación en un caso de tortura agravada y secuestro simple, relacionado con un millonario robo ocurrido en una finca en Llano Grande, a las afueras de Medellín, propiedad de su hija. Sin embargo, su defensa ha sido enfática en recalcar que las acusaciones no constituyen una verdad judicial, ya que el caso se encuentra en una etapa de investigación formal.

“Como defensa de Luis Alberto Rendón es nuestro deber recordar que él, al igual que cualquier ciudadano, está acobijado por el amparo fundamental de ser tratado como inocente”, señaló el equipo jurídico Destreza Legal en el comunicado compartido este lunes.

Los abogados subrayaron su confianza plena en el sistema judicial colombiano y su disposición a colaborar con las autoridades en todo momento. Además, recalcaron que han mantenido una actitud abierta y cooperativa desde la presunta ocurrencia de los hechos.

“Creemos plenamente en que, una vez se presenten y evalúen todas las evidencias, el proceso culminará con el esclarecimiento total de la verdad y la consecuente materialización de justicia”, afirmaron.

Llamado a la responsabilidad informativa

En su declaración, la defensa del papá de Greeicy también hizo un llamado directo a los medios de comunicación y a la ciudadanía, solicitando que el caso se maneje con responsabilidad informativa y sin caer en especulaciones o juicios anticipados.

“Confiamos en que su valioso ejercicio periodístico se centrará únicamente en la verdad y evitará alimentar acusaciones injustas o juicios sociales anticipados”, expresaron.

El comunicado finaliza reiterando el respeto de la defensa hacia todas las personas involucradas en el proceso y su confianza en que la justicia esclarecerá los hechos de manera imparcial.